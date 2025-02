Chiesanuova. La squadra di Mobili di scena a Urbino. C’è voglia di ritrovare il sorriso dopo il ko coi cremisi

Dopo aver subito la prima sconfitta davvero in casa -c’era stato lo 0-2 con la Rata ma a Villa San Filippo- il Chiesanuova prova a ripartire e sfondare la resistenza dell’unico team imbattuto tra le mura amiche. I biancorossi alle 15 sono di scena al "Montefeltro" contro l’Urbino, un turno già complicato di suo e che il tonfo 1-5 col Tolentino ha fatto diventare più tosto. Bocche cucite nel gruppo di Mobili alla vigilia della trasferta, se perdere dopo ben 6 turni positivi ci poteva stare, il modo con cui la squadra è stata travolta dai cremisi fino all’1-5 ha fatto arrabbiare il presidente Bonvecchi. Il numero uno del sodalizio ha evitato di strigliare pubblicamente la squadra ma ha imposto il silenzio stampa al fine di far quadrato, ricompattarsi, ritrovarsi e ricominciare. Il Chiesanuova giunge in terra ducale terzo in classifica con 39 punti e, se recupera Tempestilli dopo il turno di squalifica, per lo stesso motivo deve fare a meno di Persiani. Pertanto scelte che sembrano facili in attacco, Mobili dovrebbe tornare al 4-3-3 con Sbarbati centravanti e Pasqui (doppietta nel 3-1 d’andata) più capitan Mongiello ai lati. L’Urbino di punti ne ha 32, è appena sotto la zona playoff e in casa non è stato sconfitto da nessuno, anzi ha racimolato 22 punti. Nell’ultimo turno di campionato i gialloblu hanno violato la tana del Monturano con Pierpaoli all’81’, tornando a vincere dopo 3 giornate senza happy end. Il tecnico Mariani, ex Montefano, è alle prese con numerose defezioni tra infortuni e acciacchi.

Andrea Scoppa