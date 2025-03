Chiesanuova. L’allenatore Mobili sul match a casa dell’Osimana: "Oggi una vittoria avrebbe un grosso peso specifico»

In attesa degli scontri diretti del gran finale, il campionato di Eccellenza vive una 24ª giornata che può incidere parecchio in alto. Sia le leader Maceratese e K Sport, sia il Chiesanuova terzo, sono infatti impegnati in trasferta e proprio il gruppo di Mobili ha la gara più ostica contro l’Osimana quinta con 8 punti in meno, 38 a 46. All’andata è terminata 3-0 (doppietta di Sbarbati e rete di Mongiello), batosta più netta subita dai giallorossi, pertanto attenzione alla voglia di rivalsa e inoltre il team di Labriola al "Diana" si trasforma: 25 punti e una sola sconfitta, assai diverso rispetto a quello esterno da play out (7 ko). Il maggiore pericolo si chiama Alessandroni, bomber che guida la classifica dei cannonieri con 12 reti e potrebbe realizzare l’impresa di vincerla per due campionati di fila. Assai utile invece, per gli ospiti, i rientri di Carnevali, Palladini e Russo. "Non abbiamo Monaco – afferma Mobili – ma finalmente ho più scelte a disposizione dopo un periodo di indisponibilità varie. Potrò far rifiatare qualcuno che ne ha bisogno". L’Osimana è ben diversa rispetto a quella d’andata? "Sì. In più attraversa un buon momento di forma e risultati. Dovremo fare di più rispetto alla vittoria sui Portuali". Trasferta che può decidere che tipo di finale e ambizioni avrete? "Sì assieme alla prossima che sarà sempre in trasferta, col Monturano. Però è chiaro che battere l’Osimana significherebbe tanto. Nessuno oggi si accontenterà o farà calcoli, anche loro vogliono punti per i playoff".

Andrea Scoppa