Chiesanuova. Lo stadio "Sandro Ultimi» omologato fino alla serie D

Nelle ore successive al tonfo 1-5 subito contro il Tolentino i tifosi hanno rimarcato la vicinanza e il sostegno alla squadra. Il ko, il più grave nella giovane storia in Eccellenza, ha invece spinto il Chiesanuova ad una sorta di silenzio stampa. Nessun giocatore biancorosso parlerà in questi giorni, un modo per restare concentrati sulla trasferta di Urbino di domenica e sulla necessità di cancellare l’onta. Nessun commento nemmeno sulle decisioni arbitrali nonostante le immagini tv abbiano confermato la regolarità del 2-2 e mostrato un mani sospetto nell’azione dell’1-3. La sconfitta probabilmente ci sarebbe stata lo stesso vista la gran prova dei cremisi, ma magari non così larga.

Parziale, ma comunque consolatoria, la notizia della conclusione degli adempimenti burocratici legati allo stadio "Sandro Ultimi". Da questa settimana il campo sportivo è omologato e dunque idoneo ad ospitare incontri fino alla serie D. Terminato un percorso iniziato nel gennaio 2023 che aveva imposto prima il trasloco forzato in altre strutture del territorio, poi l’utilizzo dell’impianto cittadino solo per alcune gare e con capienza limitata. Adesso il club non dovrà più chiedere o trovare ospitalità in giro, avrà una casa grande e confortevole. Sui social la società ha ringraziato il Comune e le ditte coinvolte, mentre a sua volta è stata ringraziata ed elogiata dall’Anffas Sibillini per l’iniziativa benefica di domenica che ha portato a ottenere 2.600 euro tra donazioni dei due club e incassi dal gazebo posizionato all’ingresso dello stadio.

Andrea Scoppa