Chiesanuova. Mobili: "Voltiamo subito pagina. Domani il recupero con l’Urbino»

AAA Chiesanuova cercasi. È un febbraio no al "Sandro Ultimi" per la squadra di Mobili, stesa anche dal Fabriano Cerreto. Se col Tolentino era stata debacle, complice la non abitudine a sentirsi inferiore con la conseguenza di attaccare con troppa foga esponendosi ai cremisi, domenica è andata diversamente. Lo 0-1 apre riflessioni perché il secondo stop è stato a sorpresa contro una rivale che si presentava con 19 punti in meno e veniva da 4 turni senza successo. La truppa di Mobili ha perso nell’unico vero pericolo ma nei 40’ successivi al gol non ha impensierito gli ospiti. Le assenze di Monaco e l’utilizzo di Sbarbati dal 60’ hanno inciso, ma il Chiesanuova appare involuto e meno lucido. Mobili si è sgolato a urlare calma e gioco sulle fasce per aprire il campo, ma i suoi non l’hanno seguito. "Stavolta – dice il tecnico – siamo stati equilibrati e compatti come avevo chiesto e nel primo tempo l’unica vera palla-gol l’abbiamo avuta noi. Nella ripresa quel tiro deviato ci ha innervosito e abbiamo troppo provato a sfondare centralmente. Ad Urbino dovremo tornare in campo pensando che siamo sullo 0-0". Urge fare di meglio e di più ed è un bene che i biancorossi possano riprovarci subito visto che domani alle 15 recuperano la partita con l’Urbino sospesa per nebbia. Al "Montefeltro" si riprenderà dal 34’ e sullo 0-1.

Andrea Scoppa