Chiesanuova. Mongiello: "Si è visto a Osimo: siamo una realtà solida»

"A Osimo abbiamo dimostrato che vogliamo stare nei playoff e di essere una solida realtà che sa cosa vuole ottenere dal campionato". Carlo Mongiello, punto di forza del Chiesanuova, mette sulla bilancia il successo colto in trasferta. "L’espulsione di Patrizi – il giocatore individua i momenti chiave del match – ha incanalato la gara a nostro favore, però aggiungo anche i cambi che hanno fatto la differenza a riprova del fatto che il Chiesanuova dispone di un’ottima rosa, in tal senso il subentrato Carnevali si è messo in evidenza servendo a Pasqui il pallone del gol partita".

Il calendario propone al Chiesanuova gli scontri diretti con le due battistrada e magari potrebbe pensare più in grande. "L’appetito vien mangiando – spiga Mongiello – e comunque noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, a lavorare, a dare il massimo, alla fine tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati". Il giocatore guarda avanti. "Ci attende un finale complicato, affronteremo la Maceratese e la K Sport, ma abbiamo anche altre partite difficili, a cominciare da quella di domenica a Monte Urano".

L’ultima giornata il Chiesanuova starà alla finestra perché non si giocherà la partita con il Fano. "Questo è un problema: disputeremo l’ultima partita ufficiale il 6 aprile e i playoff inizieranno ai primi di maggio. Per un mese non avremo gare ufficiali".