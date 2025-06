Chiesanuova. S’inaugura lo stadio, tre giorni di festa

Da oggi a Chiesanuova tre giorni di festa che avranno come epilogo l’attesa inaugurazione formale dello stadio "Sandro Ultimi" e soprattutto l’intitolazione dell’impianto a Don Guido Bibini. La 6ª edizione del Memorial "Don Guido Bibini" e 3° trofeo "Leonardo Sacchi", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti 1° anno, chiuderà ogni sera e sarà preceduto da iniziative a 360° tra street food, gonfiabili, show di magia e fluo party, mostre e tanta musica dal vivo. A partecipare al memorial sono Appignanese, Treiese, Montefano, Atletico Macerata, Montecassiano, Montemilone Pollenza.

Sabato alle 16 il momento clou, il taglio del nastro. I lavori del "Sandro Ultimi" (ormai non più con quel nome) hanno interessato la posa di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione e la realizzazione di un innovativo impianto di illuminazione, capace di combinare luce solare e artificiale in un’ottica di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Un intervento del Comune pari a un milione e 200mila euro che ha incluso il restyling di entrambe le gradinate. Parallelamente il Chiesanuova si è occupato dei lavori per l’adeguamento e la messa a norma degli spogliatoi.

Dopo questo momento istituzionale e storico riprenderanno le gare del Memorial con le finali. Nel frattempo cittadini e famiglie potranno rilassarsi e far divertire i figli con i gonfiabili, il calcio balilla umano, ballare grazie al dj set, rifocillarsi scegliendo il cibo tra gli stand dello street food.

Andrea Scoppa