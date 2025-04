Chiesanuova: stagione di successo, Bonvecchi si prepara ai playoff

"Comunque finirà, la stagione per noi sarà un successo". Luciano Bonvecchi, presidente del Chiesanuova, si gode il terzo posto della sua squadra, un terzo posto-bis e approfitta della pausa per rilassarsi. Lui che vive ogni partita con particolare ansia. Una pausa peraltro lunghissima, perché i biancorossi riposeranno nell’ultima giornata del 27 aprile e torneranno in campo direttamente per il primo turno dei playoff, in casa (4 maggio salvo spareggio tra K-Sport e Maceratese).

Presidente, vi siete ri-confermati sul podio dell’Eccellenza. Una seconda volta che vale più della prima? "Direi di sì perché non eravamo più una sorpresa. E poi siamo stati spesso in testa, una posizione che forse ci faceva paura. Comunque finirà, la stagione per noi sarà un successo".

Cosa le è piaciuto tatticamente o come atteggiamento della squadra? "In primis che abbiamo fatto tornare il nostro impianto un fortino. Poi che siamo sempre stati equilibrati, una squadra arcigna, tosta. Aggiungo che ho apprezzato il fatto che il gruppo abbia saputo prendersi le sue responsabilità e per gruppo intendo anche lo staff. Questa società ormai oltre ai bei risultati sul campo ha saputo raggiungere una notevole organizzazione interna, grazie anche al contributo dell’allenatore e dei suoi collaboratori".

Siete certi dei playoff, resta da capire se affronterete Tolentino o Urbino. I cremisi vi hanno inferto la sconfitta più netta, lei ha una preferenza tra le due? "Io no, a me basta che superiamo il turno. So che la squadra vorrebbe il Tolentino proprio per potersi rifare dopo quel pesante 1-5".

In cantiere c’è il Mobili terzo? "Il mio desiderio, e credo di tutti, è quello di cambiare il meno possibile".

Intanto la società sta valutando per metà giugno una festa per inaugurare formalmente il rinnovato "Sandro Ultimi".

