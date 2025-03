Chiesanuova. Tacconi: "L’Osimana è un brutto cliente per tutti»

Rivale blasonata e trasferta complicata tra due giorni per il Chiesanuova, atteso domenica al "Diana" dall’Osimana. Delle tre squadre sul podio dell’Eccellenza, tutte impegnate fuoricasa, il team di Mobili ha la gara più difficile. L’Osimana infatti è quinta, viene da tre risultati utili e sarebbero stati tre successi se il K-Sport due settimane fa non l’avesse acciuffata in extremis (con proteste furiose del presidente Campanelli). Se l’Osimana sogna una vittoria contro una big vendicando il ko 3-0 d’andata e mira a cogliere punti per i playoff, il Chiesanuova vuol continuare a sorridere dopo essere tornato a vincere in casa. I biancorossi sembrano quelli di inizio stagione, solidissimi e concreti, tre incontri senza subire reti e negli ultimi due titolare il difensore 41enne Moreno Tacconi. "Credo che siamo sempre stati questi – afferma – ad esempio col Fabriano abbiamo giocato malino ma perso per un solo tiro in porta. Il mio contributo? Se non abbiamo subito reti è per come tutta la squadra aiuta in fase difensiva". Lei ha un duplice ruolo come fece Monteneri: vice di Mobili e difensore se serve. Cosa ha provato a tornare titolare e in Eccellenza? "È stato bello, non giocavo una partita intera da aprile e nella categoria dal 2017. Mi alleno come se dovessi giocare sempre, anche se so bene che ci sono gerarchie. Spero che, con la mia dedizione, possa essere d’esempio ai giovani". Cliente scomodo l’Osimana? "Sì, il mister è giovane ma gli ha dato una identità. Però credo sia difficile anche per loro, purché il Chiesanuova faccia il Chiesanuova". Andrea Scoppa