Chiesanuova, Tanoni è tornato:: "Dopo 18 mesi in campo, che gioia"

Nella magnifica stagione del Chiesanuova, secondo in classifica a due lunghezze dal Montegranaro senza aver giocato un incontro nel proprio impianto (e le ultime non sono incoraggianti, i biancorossi rischiano di restare a Villa San Filippo per un po’), domenica c’è stata la favola nella…favola. Quella di Tommaso Tanoni, centrocampista classe 2000 che nel finale del match vinto contro il Monturano è entrato in campo al posto di capitan Mongiello. Un ingresso speciale perché Tanoni non disputava un incontro ufficiale addirittura dal giugno 2022. E da una partita storica, la finalissima playoff di Jesi contro i Portuali che mandò per la prima volta in Eccellenza il Chiesanuova. Per il giocatore biancorosso dal 2019 la fine di un calvario, una autentica liberazione. A tenerlo così tanto ai box un problema insolito, almeno nel mondo del calcio, all’anca: "Sì purtroppo nella stagione 2021-2022 avevo continuamente dolori all’anca –spiega – e al termine di quel lungo campionato ho iniziato a fare visite. Ho parlato con parecchi specialisti, nel frattempo le settimane passavano e io non riuscivo a giocare. Alla fine, ormai a giugno, si è deciso per l’operazione di pulizia dell’articolazione e da due mesi ho ripreso ad allenarmi con la squadra". Un’attesa davvero lunga. Ha mai pensato di smettere? "Ammetto che qualche volta sì, perché la situazione non si risolveva". Ci racconta cosa ha provato quando Mobili le ha chiesto di avvicinarsi alla panchina per entrare? "Tanta emozione, ansia non direi ma ero proprio emozionatissimo. Vero che da due mesi mi alleno con la squadra, ma la partita è tutta un’altra cosa". È come se ha vinto un trofeo, di certo ha sconfitto un avversario tosto. Pertanto ci vuole la dedica. "La faccio alla mia famiglia, agli amici, ai compagni. In particolare a Jonatan Magnaterra (preparatore atletico e fisioterapista) che mi ha seguito ogni giorno dall’estate. E alla società che mi ha aspettato tutto questo tempo".

