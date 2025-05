Chiesanuova-Tolentino: semifinale playoff al Sandro Ultimi

Un mese dopo, assurdità del calendario, il Chiesanuova riprende la sua stagione della conferma nell’élite del calcio marchigiano e lo fa con una partita speciale, in campo alle 16.30 al "Sandro Ultimi" persemifinale playoff contro il Tolentino. La squadra di Mobili, in virtù del terzo posto in classifica come un anno fa, avrà il vantaggio del fattore campo e si qualificherebbe per la finale anche in caso di parità dopo i supplementari. Un match atteso e che calamiterà ancor più l’interesse degli sportivi in virtù del rinvio dello spareggio tra K-Sport e Maceratese, nonché grazie alla diretta su Tvrs. Confronto pieno di spunti perché il Tolentino ha chiuso appena un punto sotto, ha finito il campionato meglio di tutti con 11 gare senza ko e proprio in trasferta il gruppo di Passarini ha avuto - assieme alla Maceratese - il miglior rendimento con 8 vittorie e 4 pari. Il Chiesanuova sempre più pronto a queste sfide, risponde forte del secondo playoff consecutivo (l’anno scorso 0-1 con il Castelfidardo) e con la seconda miglior difesa dell’Eccellenza (19 gol subiti). Reparto arretrato che dopo svariate settimane ritroverà Monaco al centro. Infine i biancorossi saranno spinti dal desiderio di rivincita dopo il tonfo 1-5 nell’ultimo scontro diretto. Alla vigilia ha parlato il presidente Luciano Bonvecchi: "Non vediamo l’ora di giocare questa semifinale, purtroppo dispiace non poter godere appieno questo gran momento". Per i motivi logistici? "Per tutte le regole e i vincoli legati a questa partita. È una settimana che sono in contatto continuo con le Autorità e le Forze dell’ordine. Per carità, da una parte significa che siamo tanto cresciuti come peso specifico". Poi c’è l’incognita della lunga sosta… "Sì un mese è davvero tanto. La squadra si è allenata bene ma non giocare una gara ufficiale per un mese è ovvio che crea delle insidie". La sua opinione sul Tolentino? "Ha avuto un finale eccezionale e forse noi abbiamo dato lo spunto con quell’1-5. Abbiamo l’occasione per vendicarci davanti al nostro pubblico che è stato uno spettacolo per tutta la stagione. Giocheremo senza fare calcoli, dobbiamo vincere".

Andrea Scoppa