Chiesanuova, vittoria inutile. Passa la Civitanovese

CIVITANOVESE

1

CHIESANUOVA

2

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Massenz; Baiocco (35’pt Franco), Martiarena, Romero, Cosignani (14’st Pitronaci); Guedack (35’st Macarof), Visciano, Lorenzoni; Candia (19’st Cahais), Renzi (9’st Malaccari); Garcia. A disp. Servalli, Fagan, Marini, Ganev. All. Marinelli.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Zannotti; Parioli (1’st Mosquera), Sopranzetti, Monaco, Diouane; Russo, Di Paolo (19’st Mongiello); Tanoni (1’st Bambozzi), Pasqui (24’st D’Alesio), Persiani; Papa (13’st Perri). A disp. Scattolini, Pieralisi, Ponsiel, Hernandez. All. Mariotti.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Reti: 7’st Garcia, 13’st Persiani, 33’st Perri.

Note: ammoniti Baiocco, Mosquera. Ang 2-6, rec. 0’pt e 4’st.

Trema la Civitanovese, ma alla fine ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia in cui affronterà il Tolentino. La formazione allenata da Daniele Marinelli vede i fantasmi a due minuti dal termine quando Mongiello spara clamorosamente alto da pochi metri. Per il resto, la Civitanovese, pur con molte seconde linee in campo, è la peggiore della stagione: un primo tempo tutto appannaggio degli ospiti ed una ripresa in cui non gestisce il largo vantaggio scaturito dall’esito dell’andata (0-2) e dal gol di Garcia al settimo della ripresa. Dal canto suo, il Chiesanuova del nuovo tecnico Gastone Mariotti prova in vari modi a portare la partita quantomeno ai calci di rigore. Nel primo tempo, la formazione biancorossa prende campo sui locali, ma verso dalle parti di Massenz arrivano solamente conclusioni velleitarie.

Le emozioni si concentrano nella ripresa, con il Chiesanuova subito insidioso in una conclusione di Persiani (4’). Poi i rossoblù si portano in vantaggio, Garcia taglia la difesa rivale sull’ottimo spunto di Candia. Il passaggio di turno sarebbe cosa fatta, ma sei minuti dopo Persiani trova il pareggio con un colpo di testa sul corner battuto da Russo. Timidamente, la Civitanovese replica con un tentativo di Garcia (28’), poi ecco gli ospiti farsi di nuovo avanti lasciando i tifosi rivieraschi, seppur in numero esiguo sugli spalti, in apprensione per il finale. Dall’out di destra, Diouane mette un cross che coglie la testa di Mosquera e termina dalle parti di Perri, l’attaccante in spaccata brucia Lorenzoni e trafigge Massenz (33’). Il Chiesanuova si porta sull’1-2. Dinamica simile nel brivido finale, quando Diouane ha nuovamente una prateria davanti a sé, mette un cross basso per Mongiello, ma la conclusione si perde oltre la traversa.