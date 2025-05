Chiesina Uzzanese e Montagna Pistoiese sognano la Prima Categoria

Sono giorni di grande fibrillazione per il Chiesina Uzzanese. Domenica prossima gli uomini di coach Salvadori, dopo aver vinto i playoff del girone B (assicurandosi quindi già da adesso un posto prioritario in caso di ripescaggio o completamento organici) possono ancora sognare il salto in Prima: alle 16 riceveranno i campigiani del Daytona, che non hanno disputato gli spareggi nel girone F dopo esser riusciti a far scattare la forbice. Anche in questo caso il Chiesina partirà da sfavorito, ma considerando che nemmeno negli spareggi vinti contro Pescia a Ghivizzano il gruppo partiva con i favori del pronostico, viene da pensare che la condizione di underdog sia quella più congeniale.

Discorso che si potrebbe applicare anche alla Montagna Pistoiese: nemmeno gli uomini di mister Zinanni, quarti nel girone C, erano i favoriti per la vittoria dei playoff del raggruppamento. E invece, dopo aver violato il terreno di gioco del Montemurlo in semifinale, hanno vinto anche contro il più quotato San Niccolò: l’11 maggio prossimo affronteranno, sempre alle 16, gli aretini del Fratticciola.

Della Seconda 2025/2026 faranno parte come new entry il San Felice ed il Bioacqua. Resta però da individuare la terza squadra che li seguirà. Ed il campionato di Terza categoria si preannuncia vivo e pronto a entrare nella fase playoff: il prossimo fine settimana prenderanno il via le semifinali che metteranno di fronte Sarripoli–Sporting Lazzeretto e Virtus Bottegone–Valenzatico. I bookmakers propenderebbero per il Sarripoli, che si è piazzato secondo al termine della regular season, ma trattandosi di gare secche può succedere di tutto.

E poi c’è un’altra novità: ai nastri di partenza della Terza 2025/2026 ci sarà a tutti gli effetti il Real Montecatini, nato dal Real Borgo Pittini, che ripartirà da Raffaele Landi come direttore generale e da Roberto Scannerini come allenatore.

Giovanni Fiorentino