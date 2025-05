Chiesina Uzzanese sconfitta 3-1 dal Daytona nei playoff di Seconda Categoria

chiesina uzzanese

1

daytona

3

CHIESINA Niccolai, Gianni (51’ Tondi) Quiriconi A. (63’ Bulleri) Micheli, Tardella, Tardiola, Carfagna, Formato (74’ Pirito) Quiriconi F. (73’ Domini) Costalli (85’ Manfredi) Nardi. A disp. Mariotti, Flammia, Galligani. All. Salvadori

DAYTONA Mori, Chiti, Biancalani, Lazzerini, Mazzanti, Miano, Lotti, Garvoni (65’ Puzzoli) Fantechi, El Hani (87’ Zdrava) Marangio (70’ Marangio). A disp. Puggelli, Andreucci, Arca, Bouhafa, Carpinella, Gabrielli. All. Lenzetti

ARBITRO Briganti di Carrara

MARCATORI 4’ e 73’ El Hani, 55’ Micheli (aut), 60’ Tondi

"La prestazione c’è stata, anche se diversamente dal resto della stagione non siamo stati attenti in fase difensiva stavolta. Ad ogni modo, non ci diamo per vinti: sarà dura, ma c’è ancora una partita da giocare. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per la prossima, prima di tirare le somme". Parola del presidente del Chiesina Uzzanese, Pierluigi Carmignani, che ha così commentato la sconfitta maturata ieri al Bramalegno nel triangolare della fase finale dei playoff di Seconda Categoria. Il Daytona si è imposto nel match valido per la prima giornata per 3-1, vanificando il fattore-campo. Gli ospiti sono andati in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un acuto di El Hani, per poi raddoppiare nella ripresa. E quando il subentrato Tondi ha accorciato le distanze, ancora El Hani le ha nuovamente ristabilite. Con questo ko, sarà quindi il Chiesina a sfidare per primo la terza contendente, il Vada: per restare in corsa per la promozione in Prima, gli uomini di mister Fabrizio Salvadori devono assolutamente vincere, meglio se con un ampio margine di scarto. Ed incrociare le dita.

G.F.