Chiesina Uzzanese trionfa nei playoff di Seconda categoria contro Ghivizzano

Ghivizzano

0

Chiesina Uzzanese

1

dopo tempi suplementari

GHIVIZZANO: Giannecchini, Cortopassi, Morganti (37’ st Ori), Ghiloni M. (20’ st Bandoni), Salotti (1’ 2ts Abrami), Bravi, El Basjraoui (2’ 2ts Ghiloni E.), Babboni, Bouhalla, Piacentini, Ghafouri. A disp. Togneri, Marchi, Dami, Lunardi, Della Croce. All. Giusti.

CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini (41’ st Manfredi), Quiriconi A. (6’ st Mazzei), Micheli, Tardella (28’ st Flammia), Carfagna, Nardi, Tardiola, Forcieri (20’ st Tondi), Costalli (42’ st Domini), Quiriconi F. (7’ 2ts Frediani). A disp. Mariotti, Bulleri, Formato. All. Salvadori.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatore: 9’ 1ts Tondi.

"Partido a partido", recitava un famoso mantra di Diego Pablo Simeone che portò nel 2013/14 l’Atletico Madrid ad un insperato successo nella Liga. E per quanto a Chiesina Uzzanese lo spagnolo non sia la prima lingua, chissà che il principio non possa valere anche per gli uomini di Salvadori. Di certo c’è che, passo dopo passo, il Chiesina Uzzanese è arrivato a vincere i playoff del girone B di Seconda categoria: è servita una rete del subentrato Tondi, sul finire del primo tempo supplementare, per piegare il Ghivizzano che partiva con i favori del pronostico.

Il percorso del Chiesina merita una menzione: Forcieri e compagni hanno chiuso in quarta posizione la regular season e, pur qualificandosi agli spareggi, sono stati costretti in virtù del regolamento a ripartire dalle semifinali, con l’handicap di dover per forza vincere per dover passare il turno a causa del peggior piazzamento rispetto alle rivali. E dopo il successo ottenuto ad Altopascio contro il Pescia, il Chiesina Uzzanese si è ripetuto al termine di un confronto particolarmente combattuto contro la seconda forza del girone. E adesso, avanti con la prossima: il prossimo ostacolo si chiama Daytona, ossia il sodalizio di Campi Bisenzio che ha sfiorato la vittoria nel girone F.

g. fio.