Chini e un passato ‘legato’ alla Robur: "Sicuramente merita altri palcoscenici"

Giacomo Chini, made in Gaiole, è stato testimone della storica promozione del Siena in Serie A. Dal campo: ha segnato lui la rete del momentaneo 1-0 genoano a Marassi, nella partita che poi ha regalato ai tifosi bianconeri la notte più bella. L’allenatore della Colligiana, che con le scarpette ai piedi la Robur "quella di Sciaccaluga e Sturba" l’ha incrociata anche con la maglia della Lucchese, in questo campionato se l’è trovata davanti in quinta serie.

"E’ un dispiacere vedere il Siena in Eccellenza – ci ha detto –, fa strano. Sicuramente merita altri palcoscenici, anche se negli ultimi anni la società ha avuto alti e bassi. Credo comunque che sia pronto a risalire: è, con merito, in testa alla classifica, continua a vincere, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola. La squadra è stata costruita velocemente, ma i giocatori si sono calati subito nella nuova realtà e Magrini è un allenatore importante per questa categoria".

La Colligiana, il ‘morso’ della Robur l’ha già assaggiato nel girone di andata: finì 3-0. "Sbagliammo totalmente la partita – ha ammesso Chini –, pur consapevoli che avremmo affrontato una squadra forte. Adesso non vogliamo rivincite, ma siamo pronti a dare battaglia. Sarà una sfida difficile: dovremo stare attenti a non regalare errori agli avversari e far loro male se capitasse l’occasione". Qualche defezione, in casa biancorossa ci sarà, ma in ogni caso "la Colligiana non entrerà in campo sconfitta". Trentaquattro punti, settimo posto: le aspettative iniziali erano altre. "Potevamo fare qualcosa in più – ha commentato il mister –, ma non sono d’accordo con chi parla di stagione ‘fallimentare’. Non lo è, perché la squadra ha sempre lavorato con tanta dedizione e a livello di prestazione, non è mai mancata, tranne forse un paio di volte". La grande cavalcata del Signa potrebbe negare alla Colligiana la disputa dei play off qualora riuscisse a guadagnare il quinto posto (ha già osservato il turno di riposo). "Ho detto ai ragazzi che non devono guardare la classifica – le parole di Chini – e andare avanti di partita in partita, per quanto la corsa sia difficile. Dovremo cercare da qui alla fine di conquistare più punti possibile, anche guardandoci, però, alle spalle". Nelle prossime giornate i biancorossi affronteranno Fortis Juventus, Lastrigiana e Firenze Ovest, tutte squadre di medio-bassa classifica. "Ogni partita va giocata – ha chiuso il tecnico biancorosso –: alleno in Eccellenza da tre anni e questo è un campionato particolarmente livellato verso l’alto. Non ti regala niente nessuno".

Angela Gorellini