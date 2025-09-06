Chiusa la campagna abbonamenti. Raggiunto il record di 1206 tessere

Si è conclusa giovedì sera la campagna abbonamenti del Siena. Ieri la società bianconera ha comunicato il numero definitivo di chi tra rinnovi e nuovi abbonati ha sottoscritto la tessera stagionale. Sono 1206 i tifosi che hanno deciso di dare fiducia ad una squadra completamente nuova ed all’ennesima proprietà di questi ultimi, surreali, undici anni vissuti tra poche luci e moltissime ombre. In ogni caso un dato sicuramente positivo e che testimonia l’affetto per i colori bianconeri della città.

Per chi ha sottoscritto l’abbonamento nei punti vendita fisici, la tessera stagionale potrà essere ritirata presso il Sottopassaggio La Lizza, oggi (dopo qualche fisiologico rallentamento nella giornata di ieri) dalle 16 alle 19 e domani dalle 12. Per chi ha sottoscritto l’abbonamento nei punti fisici negli ultimi giorni e non ha ancora ricevuto la tessera, è necessario presentare il tagliando rilasciato al momento dell’acquisto. In caso di smarrimento del tagliando, è possibile scrivere a: [email protected].

Per chi ha acquistato l’abbonamento online su etes.it, la tessera verrà spedita direttamente a casa. Per chi non avesse ancora ricevuto la tessera, Etes invierà via email un abbonamento provvisorio da mostrare all’ingresso dello stadio.

"Grazie a tutti i tifosi per il sostegno: il vostro entusiasmo è la nostra forza. Ci vediamo domani all’Artemio Franchi", scrive il Siena sui social.