Chiusi: stagione altalenante in Seconda categoria, nuovo slancio con Rossi e Milanesio

Un girone d’andata da protagonista ed un girone di ritorno decisamente deludente: si può sintetizzare così il rendimento del Chiusi nell’ultimo campionato di Seconda categoria. Il bilancio finale indica un centroclassifica con la salvezza matematica raggiunta con due giornate di anticipo ma è chiaro che in casa biancorossa speravano in qualcosa di meglio.

"Avevamo allestito una squadra – spiega il presidente Paolo Ferretti – che speravamo potesse navigare in una zona della classifica più gratificante. All’inizio del nuovo anno, purtroppo, si è registrato un calo di forma del tutto inaspettato, che ha condizionato il nostro cammino nel girone di ritorno. Per fortuna abbiamo sempre avuto un margine di sicurezza sulla zona salvezza".

Adesso proviamo a guardare avanti… La guida tecnica?

"Per il prossimo anno la società ha deciso di affidarla ai due tecnici che in questa stagione hanno allenato la Juniores, portandola a risultati estremamente positivi: si tratta di Gianmaria Rossi e di Giacomo Milanesio. Alla base di questa scelta, c’è l’obiettivo di trasferire alla prima squadra l’entusiasmo e la cultura del lavoro che caratterizzano il nostro settore giovanile: i due tecnici, infatti, sono particolarmente attenti a tutti gli aspetti, sia fisici che tecnico-tattici, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi societari".

I tempi dell’Eccellenza sembrano ormai lontani…

"Sono stati anni complicati, in cui abbiamo dovuto far fronte a grosse difficoltà, di ogni genere. Tutto questo è stato superato ed ora Chiusi ha le fondamenta ed il vigore per cercare di riportare la propria squadra a livelli più consoni alla nostra storia. E’ questo il nostro obiettivo per gli anni futuri".

Giuseppe Stefanachi