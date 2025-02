Choc Arezzo, Parigi volta pagina: "Abbiamo steccato, ma ci rifaremo"

Fa male. C’è poco da girarci attorno. La sconfitta contro l’Arezzo non porta disperazione in casa Rimini, ma nemmeno buonumore. Soprattutto per come è arrivata. Senza lottare, quasi con un filo sottile di rassegnazione. "Non abbiamo giocato la partita che avevamo preparato – lo dice subito Giacomo Parigi, aretino doc – e nemmeno quella che ci saremmo aspettati viste le ultime prestazioni. Diciamo che l’Arezzo l’ha messa un po’ sull’‘ignoranza’ ed è diventata una gara particolare. Non so, ma credo che si sia giocato un tempo effettivo di 45 minuti a dire tanto. Queste non sono scuse, però è stata una partita particolare". Di certo la squadra di Bucchi è stata più brava a sfruttare le occasioni avute. "E’ così, ma non ci buttiamo giù. Si riparte e si lavora per preparare la prossima partita". Una prestazione inattesa. Niente a che vedere con il Rimini battagliero degli ultimi mesi. "In una stagione ci sta di steccare ogni tanto – dice Parigi – C’è mancato quel piglio che ci ha permesso di raccogliere punti importanti nell’ultimo periodo". E’ comunque un dato di fatto che il Rimini quando è chiamato a cambiare marcia, ad alzare l’asticella, non riesce a rispondere presente. "Il salto di qualità lo dobbiamo e lo possiamo fare in tutte le partite – spiega l’attaccante toscano – E’ chiaro che quella con l’Arezzo era una partita importante anche dal punto di vista della classifica. Li avremmo potuti agganciare... Quindi c’è amarezza per come sono andate le cose. Però dobbiamo andare avanti perchè ci sono altre dieci finali da affrontare. E il nostro obiettivo è quello di vincerne il più possibile per arrivare il più in alto possibile". Prova a metterci una buona dose di fiducia Parigi in vista di un’altra gara determinante pensando alla classifica, quella di domenica prossima in casa della Pianese. Un altro faccia a faccia in zona playoff che certamente il Rimini dovrà affrontare con un piglio diverso da quello avuto lunedì sera al ’Romeo Neri’. Ci sono diversi giorni per pensarci su e per ritrovare quella carica agonistica che in questa stagione è stata la vera forza della squadra di mister Buscè. E magari anche per ritrovare qualche infortunato.