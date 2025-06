Christian Iaiunese lascia il Terranuova Traiana

Arezzo, 18 giugno 2025 – L’ASD Terranuova Traiana ha comunicato ufficialmente che, in vista della stagione sportiva 2025-2026, non proseguirà il rapporto con l’attaccante Christian Iaiunese, che rientrerà dunque alla società di appartenenza al termine del prestito. Classe 2006, 19 anni compiuti da poco, Iaiunese era arrivato a Terranuova all’inizio dello scorso settembre, imponendosi fin da subito come uno dei protagonisti del campionato di Serie D 2024-2025. Con la maglia biancorossa ha collezionato 32 presenze complessive – di cui 31 in campionato e una nel playout salvezza – mettendo a segno 10 gol e fornendo un assist vincente. Il suo impiego costante, testimoniato dai 2.347 minuti giocati, con 26 presenze da titolare, è stato determinante per la salvezza del Club nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Nel ricordo dei tifosi resteranno alcune reti decisive: la prima, il 13 ottobre scorso contro il Grosseto, che aprì la rimonta culminata nel 3-2 finale; il gol siglato sette giorni dopo al Brilli Peri, la doppietta rifilata al Siena, le marcature contro il Figline, sia all’andata che al ritorno, e la rete del momentaneo vantaggio contro la capolista Livorno, al Matteini. Dopo il debutto in prima squadra avvenuto due stagioni fa e 10 presenze (2 da titolare) nel campionato di Serie D 2023-2024, Iaiunese ha inoltre preso parte alla Juniores Cup 2023-2024 con la Rappresentativa del girone E di Serie D, venendo successivamente convocato nella Rappresentativa Nazionale Under 19 di Serie D allenata da Giuliano Giannichedda.

Un percorso in continua crescita per il giovane bomber originario di Figline, che lascia il club con la consapevolezza di aver lasciato un segno tangibile nella stagione biancorossa. Dalla società è arrivato un messaggio di stima e gratitudine: “Da parte di tutto il Club, i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale. Grazie di tutto Christian, in bocca al lupo e buona fortuna”.