"Ci vediamo presto", il saluto di mister Gila

Camicia bianca e occhiali da sole, il nuovo mister del Pisa, Alberto Gilardino, si è presentato così alla città ieri mattina, ai microfoni de La Nazione, durante il tour de force tra firme e ultimi dettagli burocratici. "Ciao a tutti, ci vediamo presto" ha detto sorridendo, rivolgendosi ai tifosi e ai cronisti presenti all’esterno della sede. Finisce così la lunga attesa dei supporter nerazzurri, che da tempo aspettavano l’arrivo del nuovo allenatore. "Finalmente", commenta qualche tifoso di passaggio dalla Sesta Porta per commissioni personali, osservando i giornalisti appostati fuori in attesa dello scatto che immortalasse l’ex tecnico del Genoa. "Mio marito e mio figlio ora dormiranno tranquilli", scherzano invece alcune dipendenti degli uffici dell’edificio polifunzionale durante la pausa caffè.

È proprio nelle stanze del quarto piano della Sesta Porta che Gilardino e il suo staff tecnico – tra cui anche Dario Dainelli, Gaetano Caridi e l’ex centrocampista Francesco Valiani – sono rimasti chiusi per quasi tutta la giornata, fatta eccezione per una breve pausa pranzo. Il legame con la società sarà valido fino al 2027, con un’opzione di rinnovo in caso di salvezza. Tutto fatto quinserivranno ancora le ultime ore per sistemare gli ultimi dettagli burocratici per arrivare all’ufficialità.

Sarà oggi, infatti, il giorno dell’annuncio ufficiale di Alberto Gilardino come nuovo allenatore nerazzurro. Avrebbe dovuto esserlo ieri, ma la sistemazione delle ultime pratiche burocratiche ha richiesto più tempo del previsto, costringendo così la società a far slittare l’annuncio. In particolar modo, ad allungare le tempistiche è stata la risoluzione del contratto che legava l’allenatore con il Genoa. Ma tra ieri sera e stamattina, poco cambia. Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa, il contratto è firmato, e adesso sui propri canali ufficiali il Pisa annuncerà l’arrivo, oltre che le prime foto ufficiali. Anche se le prime immagini dell’allenatore in città già ci sono, quelle pubblicate in questa edizione di questo giornale, scattate fuori della sede del club, a Sesta Porta, che ritraggono l’allenatore in compagnia del direttore sportivo Davide Vaira e dell’ex difensore e collaboratore del suo staff Dario Dainelli. Possono così stare tranquilli i tifosi impazienti di leggere l’ufficialità. Sistemata la questione firma, adesso la gestione dell’allenatore inizierà a correre veloce, in primo luogo sul mercato, poi la presentazione e il raduno con la squadra.

Enrico Mattia Del PuntaLorenzo Vero