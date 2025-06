Ciaccia alla Civitanovese: "Voglio vedere i documenti"

"Non verserò un euro senza avere accesso a dati formali, completi, verificati". Sono le parole di Davide Ciaccia, l’imprenditore laziale ed ex presidente del Teramo, che da alcune settimane si è fatto avanti per acquisire la Civitanovese. In una nota, Ciaccia lamenta la mancata presentazione, da parte del patron Mauro Profili, della contabilità richiesta. "Ho manifestato – ricostruisce l’imprenditore laziale– un interesse concreto, offrendo fin da subito garanzie chiare, solide e verificabili, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale per garantire un percorso trasparente. Sono passati oltre 50 giorni. Durante questo tempo, non ho ricevuto alcuna risposta formale né informale, né mi è stato consentito di accedere a documentazione societaria utile a comprenderne lo stato. Eppure sono ancora qui. Chiunque altro, forse, si sarebbe già ritirato. Io no". Ciaccia chiede i libri contabili in virtù della delega piena ricevuta dall’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto, depositario del 25% di quote. "Non ho ricevuto alcuna stima – prosegue –, neppure verbale, sull’eventuale entità dei debiti. Non mi è stato comunicato chi sia il tenutario dei libri contabili, né dove siano conservati. Avevo chiesto solo una cosa, con semplicità e franchezza: per favore, non portiamola al 10 luglio. E invece, nella comunicazione formale ricevuta il 20 giugno, mi viene indicato proprio il 10 luglio come prima data utile per accedere ai documenti societari. Chi conosce il calcio e chi ha mai lavorato nella costruzione di un progetto tecnico sa perfettamente che, a cinque giorni dalla scadenza per l’iscrizione al campionato, è impossibile fare qualsiasi cosa di serio". Quindi la garanzia sul proprio progetto definito "strutturato, pluriennale, pensato per coinvolgere la città, il territorio, le famiglie e i giovani". Ancora: "non accetterò – conclude Ciaccia – patti sbilanciati né imposizioni. E soprattutto, devo essere libero di scegliere con chi lavorare, dai tecnici ai collaboratori. Ci sono calciatori di valore e allenatori di livello che attendono con rispetto e pazienza, pronti a indossare questi colori. A loro va il mio ringraziamento. Così come lo rivolgo a un team di lavoro già operativo, preparato, motivato, che ogni giorno lavora con serietà per essere pronto a partire. Civitanova è una piazza orgogliosa, passionale. Qui il calcio non è una parentesi, è un’identità. Ma oggi, con senso di responsabilità e onestà verso la città, devo prendere atto che questa opportunità è stata bloccata nei fatti. Io ci sono. E ci voglio essere. Ma alle condizioni che Civitanova merita, trasparenza, serietà, libertà di costruire. Perché la Civitanovese – conclude l’imprenditore Ciaccia – non è un affare privato. È storia collettiva, patrimonio identitario di una città intera. E va trattata con il rispetto che si deve a ciò che conta davvero".