Ciampelli spinge il Sansepolcro in Romagna

di Claudio Roselli

Sistemata la pratica del "triplete" con la vittoria di mercoledì sera sul Cannara, il torna in campo alle 16 odierne per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, altra ghiotta occasione a disposizione del tecnico Ciampelli di "rodare" i meccanismi della squadra in vista dell’esordio in campionato del 7 settembre. L’abbinamento ha messo di fronte ai bianconeri la Inter Sm Sammaurese, formazione che non sarà avversaria di stagione poiché inserita nel girone F. La partita secca si gioca allo stadio Fratelli Macrelli di San Mauro Pascoli: è il primo vero atto ufficiale della nuova stagione e chi si qualifica (se al triplice fischio sussiste la parità si va direttamente ai rigori) affronterà domenica 31 il Foligno al "Blasone". L’allenatore del , che ha notato anche a Città di Castello la buona predisposizione mentale acquisita dai suoi giocatori – più bravi nell’atteggiamento che nel lavorare con la palla al piede – spera ora in un piccolo salto di qualità nelle soluzioni di gioco, affidandosi agli esperti della situazione.

Non ha assolutamente escluso nemmeno una sorta di turn-over, per dosare al meglio le energie nell’arco dei soli quattro giorni che dividono i due match; di sicuro, confermerà il 4-2-3-1 che è diventato l’impianto tattico della squadra e che non può sperimentare per ora al 100% a causa della perdurante indisponibilità di Pasquali e Salis, sempre alle prese con i rispettivi infortuni e assenti anche in terra romagnola. Le novità di formazione riguarderanno in larga misura l’impiego dei sottoquota e forse uno-due dei cosiddetti veterani, ma Ciampelli ha detto chiaramente che al passaggio del turno ci tiene. Dall’altra parte, i giallorossi di mister Antonino Asta vogliono disputare un tranquillo campionato in un raggruppamento diverso da quello dello scorso anno e quindi il test di Coppa sarà molto indicativo anche per loro.

COSÌ IN CAMPO (ore 16)

INTER SM SAMMAURESE: Pazzini; Opizzi, Dall’Osso, Magnanini; Bertani, Nisi, Dimitri, Conti; Casolla, Lucatti, Infantino. All. Antonino Asta.

(4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Merciari; Massai, Petricci; Bocci (Alagia), Testerini, Belli; Vitiello. All. Davide Ciampelli.

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna.