Ciampi sogna in azzurro: "Porto Spezia in nazionale"

Arrivano belle soddisfazioni per lo Spezia Calcio Femminile e le sue numerose ragazze. Oggi a Genova parte infatti l’avventura della rappresentativa ligure, con quattro aquilotte convocate: Duce, Lombardo, Del Freo e Passalacqua. Ma il fiore all’occhiello per il team del patron Conte, è la prima convocazione di una giocatrice dello Spezia in una rappresentativa nazionale: Francesca Ciampi, classe 2005, esterno mancino di ottima tecnica, è stata convocata con la nazionale Under 20. Ciampi ha iniziato come tante giovanissima nello Spezia Calcio facendo tutta la trafila, poi a quindici anni arriva alla corte della Asd e nel primo campionato di Serie C ha collezionato una decina di presenze. Esperienza poi alla Fiorentina e quindi il ritorno a Spezia. Lei come altre 7 sono considerate il futuro della squadra, in un campionato difficile come la serie C nazionale. Ciampi è attesa oggi a Montichiari (Brescia) per rispondere alla convocazione della Nazionale Under 20.

Cosa provi per questa convocazione nella Under 20?

"Non me l’aspettavo di certo, oggi avremo il primo raduno del nord: sono molto contenta, darò il mio meglio per me stessa, la nazionale e lo Spezia che mi ha permesso tutto questo. Ma la testa è anche sul campionato".

Cosa ti aspetti dal campionato?

"Abbiamo avuto tanti cambiamenti in panchina e questo non ha aiutato, però tutto lo staff è molto presente, noi siamo pronte a dar tutto per stare dove meritiamo in classifica. Faremo di tutto per arrivare più in alto possibile".

Una squadra con tante spezzine, proiettata al futuro...

"Non abbiamo iniziato nei migliori dei modi, ma concluderemo nel modo migliore, tutte insieme. Ne sono certa."

