Ciao Sacconi, l’uomo del gol: "Terranuova nel cuore"

di Francesco Tozzi

Alessio Sacconi lascia dopo 7 anni il Traiana. Se ne va l’uomo bandiera che ha contribuito ai successi recenti dei biancorossi. 210 partite giocate, 63 gol fatti, 3 promozioni, di cui 2 dall’Eccellenza alla serie D, 1 trofeo regionale di Coppa Italia Dilettanti, Sacconi è tra i giocatori con più presenze nella storia del club terranuovese. L’addio era nell’aria già dopo il play-out vinto contro il Figline. La dirigenza ha fatto di tutto per convincerlo a restare, ma il capitano non poteva tornare indietro rispetto alla propria decisione. Sacconi è arrivato in piazza Coralli nel campionato 2018-2019. Dopo aver raggiunto l’accordo di separazione consensuale, il ha ringraziato ufficialmente l’attaccante classe 1993. " Traiana desidera ringraziare Alessio Sacconi per il contributo inestimabile che ha dato alla squadra ed alla società – si legge in una nota – Il tuo nome sarà per sempre legato a questa squadra e sarai sempre parte della famiglia".

Parole toccanti, ricambiate dallo stesso giocatore bucinese con una lettera inviata alla squadra. "Sono stati 7 anni belli, intensi, meravigliosi abbiamo vissuto tante di quelle emozioni che non basterebbe un giorno per raccontarle. Tralasciando tutti i traguardi sportivi che abbiamo raggiunto, vorrei soffermarmi sui legami che si sono creati, le persone straordinarie che ho conosciuto e che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo momento. In poco tempo sono diventato protagonista e capitano di questi colori, per me è stato un onore rappresentarli, seppur senza un tifo vero e proprio, ho sempre sentito il calore di tutti". Si chiude così un cerchio. Ma non è finita. Secondo i bene informati, Sansovino e Montagnano avrebbero messo gli occhi su di lui.