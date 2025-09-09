Ciclismo. A Forlì podio tutto bizantino tra le Allieve. Sambi è campionessa provinciale

Grandi duelli al Velodromo ’Glauco Servadei’ di Forlì per i Memorial Secondo Pantieri, Claudio Bartoletti e Giuseppe Pierotti, con le gare su pista riservate alle categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores, che valevano anche per l’assegnazione dei titoli di campione provinciale di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Per tutte le categorie che mettevano in palio i titoli provinciali si è gareggiato nell’Omium: la ravennate Ginevra Sambi, tesserata per il team forlivese Fiumicinese Fait Adriatica, ha vinto la gara tra le Esordienti, vincendo naturalmente il titolo provinciale bizantino, superando due portacolori della squadra riccionese Bicifestival, Boga e Pellegrino.

Meno competitivi gli Esordienti ravennati: infatti per trovare il campione provinciale bisogna scendere sino al quarto posto di Tommaso Tassinari del Pedale Azzurro Rinascita di Ravenna. Un dominio bizantino tra le Allieve con un podio tutto ravennate e il successo andato a Giulia Dollaku, anche lei della Fiumicinese Fait Adriatica che ha battuto Teodora Castelli della Vangi Ladies.

Il 6º posto di Matteo Bartolini (Sc Cotignolese) tra gli Allievi, gli vale il titolo di campione provinciale di Ravenna. Decisamente brillanti gli Juniores: vince gara e titolo Lorenzo Moriconi della Sidermec mentre in campo femminile secondo posto assoluto per Martina Conti del Pedale Azzurro Rinascita e maglia di campionessa provinciale sulle spalle.

