Ciclismo. Allievi, terza edizione del giro dei tre comuni La gara a tappe da Cenaia a Ponsacco

Nella Sala consiliare del Comune di Crespina Lorenzana presentata la terza edizione del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe per allievi (quest’anno a tempi e non a punti) organizzata dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco in programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 Giugno. A fare gli onori di casa il sindaco David Bacci e l’assessore allo sport Marco Romboli, presenti il vicepresidente della Federciclismo Saverio Metti, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti, quello del C.P. di Pisa Benedetto Piccinini, i dirigenti del ciclismo Nencetti, Dolfi, Bani, il presidente della società organizzatrice Franco Fagnani, i due direttori di corsa Francesco Zingoni e Gabriele Tordiglione.

Venti le squadre iscritte delle quali 11 toscane più una Rappresentativa Regionale e otto quelle extraregionali per un totale di 96 atleti dei quali 57 toscani. Tra le società iscritte le prime tre per numero di vittorie in campo nazionale la Petrucci Zero 24 Cycling, la toscana Iperfinish di Fucecchio, la Work Service Coratti. Sabato la prima tappa sarà una cronometro di km 8,500 da Cenaia (quartiere generale per le tre giornate l’azienda Oasi del Verde di Claudio Macelloni) a Crespina, con arrivo in Piazza Cesare Battisti di fronte al comune. Prima partenza alle ore 14, gli altri ogni minuto. Domenica 1° giugno partenza (ore 14,30) ed arrivo a Cenaia della seconda tappa di km 63 con un circuito di km 12,500 da ripetere cinque volte. Lunedì 2 Giugno ancora il via dall’Oasi del Verde di Cenaia (ore 15) ed arrivo nel Viale Italia a Ponsacco presso l’Enoteca Le Melorie dopo un percorso di 66 km con la salita di Peccioli. Tre le maglie del Giro, quella bianca del leader della classifica, la gialla per il miglior giovane di 15 anni, la rossa per i traguardi volanti. Il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti è patrocinato dai comuni di Crespina Lorenzana e Ponsacco.

Antonio Mannori