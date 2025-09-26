Ciclismo, chiude la stagione dei Giovanissimi

Come avviene ormai da diversi anni la chiusura dell’attività ciclistica in provincia di Pisa per i giovanissimi dai 7 ai 12 anni per quanto riguarda le gare su strada sarà sabato 27 settembre nella zona di San Miniato Basso. Per la San Miniato Ciclismo del presidente Alberto Carmignani è stata una stagione 2025 intensa in quanto la società ha organizzato a Casenuove di Empoli il Memorial, Salvatore Cioffi, ovvero la Giornata Azzurra con esordienti e allievi, quindi a fine luglio altro appuntamento per gli esordienti a San Miniato Basso. A chiusura della stagione organizzativa ecco, dunque un altro impegno con il tradizionale Trofeo Pneumatici e Revisioni nella zona industriale di Castellonchio a San Miniato Basso, giunto alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione che vede iscritti 145 concorrenti si svolgerà su di un circuito lungo 900 metri ripetuto varie volte a seconda della categoria. Il ritrovo presso la sede della ditta Pneumatici e Revisioni in via Boujdour non lontana dall’uscita di San Miniato della Fi-Pi-Li. La partenza della prima batteria in programma alle 15.30.

An.Mann.