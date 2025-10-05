Ciclismo: il Giro dell’Emilia, la classicissima di fine stagione, nata in questa edizione a Mirandola. Passaggio a Cento per Donne Elite

Sono state accolte da applausi e incitamento, le campionesse donne élite che ieri attorno alle 11.15 sono transitate a Cento in occasione del Giro dell’Emilia, la classicissima di fine stagione nata quest’edizione a Mirandola per concludersi, come da tradizione, sulle rampe del Colle della Guardia e l’arrivo all’ombra della Basilica di San Luca dopo una doppia dura scalata. Partite da Mirandola, sono passate da Palata Pepoli, poi Bevilacqua e si sono presentate compatte dal Castello della Giovannina di Centro dove hanno percorso la strada fino a Via Curato e via Bologna accarezzando la rotonda Melvin Jones. Un gruppo compatto e nemmeno ad andatura troppo elevata, così da potersi far ammirare da appassionati e automobilisti fermi ad attendere il transito. Nel plotone di queste campionesse, a fare bella mostra c’era anche la maglia iridata di Simone Boilard Vallieres.

Un passaggio che si è svolto senza difficoltà, anticipato dall’ispettore di percorso e poi dai clacson e dal rombo delle moto della polizia e delle motostaffetta, angeli a protezione della corsa che hanno contribuito anche ad alzare l’adrenalina in chi si era fermato a bordo strada per ammirare questo momento sportivo. Il gruppo delle campionesse si è poi diretto verso il ponte e sparite allo scollinamento sul fiume Reno si sono dirette verso le rampe bolognesi del San Luca e il traguardo conquistato da Mary Patricia Kimberley Le Court, campionessa nazionale dell’Ile Maurice, 8° ai recenti campionati del mondo di Kigali, che ha preceduto Niamh Fisher-Black, argento della prova iridata in Ruanda e anche oggi seconda con un ritardo di 24’’. Alla vicina San Giovanni in Persiceto, invece, il passaggio del Giro maschile.

l. g.