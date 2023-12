Cinelli non è più l’allenatore del Sant’Andrea. Al suo posto arriva Silvestro dalla Juniores

Michele Cinelli non è più l’allenatore del Sant’Andrea. Al suo posto è stato promosso il tecnico della formazione Juniores, ovvero Pasquale Silvestro (nella foto). Cinelli, che ha allenato nelle ultime stagioni in Promozione a Sant’Andrea con buoni risultati – ovvero centrando sempre la salvezza – lascia per colpa di una classifica deficitaria che vede ad oggi i biancocelesti all’ultimo posto in classifica nel girone B di Promozione con soli 4 punti collezionati in 10 giornate di campionato. Una vittoria, un pareggio ed otto sconfitte per Cinelli, che a dire il vero non ha quest’anno neanche una rosa così competitiva per il livello del girone. Ieri intanto è aperta la finestra di mercato e forse in casa Sant’Andrea arriveranno dei rinforzi. Per Silvestro c’è già stato ieri sera il primo allenamento con la prima squadra e domenica l’esordio in campionato sul campo del Porta Romana, penultima in classifica.