Cingolana San Francesco trionfa 4-3 su Ripe San Ginesio e conquista la Prima categoria

CINGOLANA SAN FRANCESCO: Tamburri, Falappa (33’ st Gueye), Cent’anni, Angelucci (33’ st Giulianelli), Campana, Mendoza, Faris, Tittarelli, Pietrani, Marchegiani, Torrisi (37’st Santamarianova). All. Giovagnetti.

RIPE SAN GINESIO: Renzi, Carducci, Galassi, Moriconi, Galanti, Boe, Moglianesi, Dikedzic (39’ st Canullo), Cervigni (10’ st Mari, 43’ st Miglietta), Santucci (24’ st Diallo). All. Pagnanini.

Arbitro: Albertini di Ascoli.

Reti: 8’ Carducci, 18’ Faris, 35’ Mendoza, 37’ Moglianesi, 30’ st Dikedzic, 42’ st Pietrani, 48’ st Giulianelli.

Note: presenti 700 spettatori circa.

La Cingolana San Francesco vince 4-3 lo spareggio contro Ripe San Ginesio e sale in Prima categoria. All’8’ vantaggio del Ripe San Ginesio con eurogol di Carducci che si coordina con il sinistro dai trenta metri e manda il pallone a infilarsi sotto il sette, facendo esplodere il settore dei tifosi rosanero. Al 18’ pareggia la Cingolana con la percussione di Faris che trova impreparata la difesa. Al 35’ c’è il sorpasso della Cingolana: Mendoza è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta di Renzi portando i biancorossi sul 2-1. Due minuti più tardi c’è il momentaneo pareggio dei rosanero con Moglianesi che svetta sul piazzato di Boe. Un primo tempo spumeggiante si chiude sul 2-2. La ripresa ha ritmi leggermente più bassi, con le squadre attente a non commettere errori pesanti. Alla prima vera occasione c’è il nuovo vantaggio per il Ripe San Ginesio, è il 30’ quando Diallo imbecca in area Dikedzic che con il destro incrocia e fa 3-2. Non demordono i biancorossi e al 42’ trovano il pareggio con Pietrani di testa. La Cingolana preme negli ultimi minuti e in pieno recupero trova il gol vittoria con Giulianelli che da due passi mette la sfera nel sacco facendo esplodere i suoi. La Cingolana viene promossa in prima categoria, mentre il Ripe San Ginesio accede ai playoff.

Marco Natalini