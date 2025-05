Cingolana San Francesco: trionfo e promozione in Prima categoria

"Dopo una sofferenza totale – ammette il presidente Francesco Ippoliti – la soddisfazione è stata doppia: vittoria e immediato ritorno della Cingolana San Francesco in Prima categoria". "Eravamo partiti – rileva l’allenatore Cesare Giovagnetti – per un campionato di vertice, quindi la volontà di risalire si è realizzata dopo la lotta con Sarnano e Ripe San Ginesio". Il Ripe San Ginesio è stato battuto 4-3 a Tolentino nello spareggio decisivo. "Lo svolgimento della gara – spiega Ippoliti – è stata un po’ la sintesi delle vicende del campionato: ce la siamo aggiudicata in pieno finale, bravi a rimontare sul 2-3, bravissimi a segnare il gol decisivo. E così ci siamo tolti anche qualche sassolino verso chi non ci ha voluto bene". Per Giovagnetti è la quinta promozione. "E ognuna – puntualizza – con una squadra diversa". In campionato la Cingolana San Francesco ha segnato 63 gol e subite 21 reti per la miglior difesa. E a Tolentino si è conclusa l’impresa dell’immediata risalita. "È stata una festa dello sport – sottolinea Giovagnetti – con le tifoserie corrette. In particolare, la Cingolana ha vissuto una stagione all’insegna della correttezza: dovrebbe essere ai primi posti nella Coppa Disciplina".

Gianfilippo Centanni