Cinigiano e Sorano si sfidano nella finale playoff di Seconda categoria

Cinigiano e Sorano tornano a sfidarsi. Dopo che il Campagnatico Arcille ha vinto il girone M di Seconda categoria, salendo in Prima, oggi si disputa la finale playoff. Nienti semifinali, in quanto le prime tre della classifica avevano scavato un solco netto con le altre formazioni, superiore ai dieci punti. Quindi la prima è salita di categoria, Campagnatico, mentre seconda e terza sono volate direttamente in finale. Partita che oggi alle 16 si giocherà sul netro del "Civilisco" di Sant’Andrea.

Le vincenti dei playoff degli undici gironi disputeranno poi un ulteriore spareggio tra di loro stabilito per sorteggio: le formazioni vincenti vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (un posto a disposizione) ed eventuale completamento organico al campionato di Prima Categoria della prossima stagione agonistica. In base agli accoppiamenti decisi in precedenza, quindi, la vincente fra Cinigiano e Sorano sfiderà la vincente della sfida fra Olimpic Sarteano e Unione Poliziana.