Cinquale domina Montagne nel Torneo delle Frazioni di Montignoso

Un Cinquale davvero ben messo in campo e con un ottimo affiatamento di squadra ha fatto sua la partita che ha concluso la prima settimana di qualificazione del XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso. La formazione di mister Baldi ha avuto nettamente la meglio sulle Montagne in un match che si è deciso tutto nel secondo tempo dopo che si è andati al riposo sullo zero a zero. Ad inizio ripresa ha sbloccato il risultato Gabrielli al 46’ con bel tiro da fuori area. La doppietta dell’attaccante Verona, arrivata al 55’ e 63’, ha chiuso definitivamente i conti rendendo ininfluente la rete della bandiera siglata da Giunta a 6 minuti dalla fine.

Il girone B chiude così la prima giornata di qualificazione con questa classifica: 3 Cinquale, 2 Capanne, 1 Prado, 0 Montagne. Il girone A vede, invece, la seguente graduatoria: 3 Cerreto e Cervaiolo, 0 Renella e Piazza. La classifica cannonieri è guidata al momento proprio dal bomber Mario Verona (Cinquale) che è l’unico giocatore ad aver segnato due reti. Anche la prossima settimana si giocherà una partita a sera dal lunedì al giovedì con inizio alle ore 21.30.

Le formazioni scende in campo. Cinquale: Biggeri, Gabrielli J., Grassi, Sbarra, Baldoni, Ramacciotti, Gabrielli I., El Hadoui, Verona, Erpen, Orlacchio, Baldi Mar., Masini, Cherubini, Mulinacci, Baldi Mat., Traggiai. All. Marcello Baldi. Montagne: Ricci, Gazzoli, Malfanti G., Giunta, Bocchia, Valentini, Salku, Berti, Centonze, Del Freo, Mosti C., Mosti M., Paolini, Bonuccelli, Malfanti L., Romano, Zella. All. Paolo Malfanti.

Gianluca Bondielli