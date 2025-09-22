Cinque acuti del Guastalla, blitz dell’Atletico

Che cuore la Campeginese. Nel girone C di Prima categoria, la truppa di mister Aldo Viani espugna (3-2) il sintetico della Madonnina rispondendo al doppio scatto del modenese Pioppi. Rete decisiva nella ripresa siglata da Greco, double per lui in fotocopia su ribattute, mentre nel primo tempo shoot da fuori del puntero Mungiguerra.

Poco distante, dirompente blitz (1-5) sulla Modenese del Guastalla che comanda a punteggio pieno: prima frazione segnata dai sigilli di Martino e Tosi, poi nella ripresa ancora Martino, quindi penalty imbucati da Zani e Mezzana.

Corsara anche la FalkGalileo sullo United Albinea grazie alla doppietta del bomber Attolini che sblocca in avvio e concede il blitz in ribattuta. I locali accorciano dagli undici metri con Sica, spingono senza creare occasioni nitide per il pari.

Giusto pari nell’altro derby Celtic Cavriago-Rubierese così come le occasioni da rete su cui si esaltano i rispettivi guardiani Orlandini e Maestroni che ipnotizzano gli attaccanti lanciati a rete nell’uno contro uno.

Primo hurrà stagionale in rimonta per il San Prospero Correggio che regola (2-1) fra le mura amiche il Daino Santa Croce cui non basta il rigore dello specialista Ligabue. Nella ripresa il fantasista Parenti firma il pari in mischia, quindi al 90’ Venturelli capitalizza un lancio lungo, sfruttando un’indecisione fra difensore e portiere segnando così a porta vuota.

Resta in vetta l’Atletico Bibbiano Canossa che esulta sul sintetico del Solignano gustandosi così il 3° successo fra Coppa e campionato. Decisivo il guardiano Cottafavi che neutralizza il rigore-cucchiaio di Rinaldi ad inizio ripresa e a 10’ dal gong il difensore Bia realizza una classica foto su rinvio della difesa parmense.

In Seconda categoria comandano, a sorpresa, Vetto e Real Casina, entrambe corsare. La matricola enzana acuisce la crisi della Saxum United trafitta nei due tempi su tagli finalizzati da Cavalletti e Toni. I biancorossi vincono a Montecavolo grazie al penalty di Canevari e all’assolo di Rossi, inframmezzati dal provvisorio pari di Gaspari.

Indemoniato il Boma Fellegara che cala il pokerissimo sulla matricola Rivalta con le doppiette di Stefani e Rubiani e il sigillo finale di Prati.

Proprio in zona Cesarini la Barcaccia strappa il 3-3 agli Original Celtic Bhoys grazie alle reti di Mazzoni e Neri, con lo stesso Mazzoni a segno nel primo tempo. Per i biancoverdi gol-lampo di Sidibeh, euro-gol al volo da fuori area dell’ex montecchiese Belhamra e tocco di Boukal. Pari fra gli sbadigli nel nulla di fatto in Borzanese-Mt 1960.

Sale di tono la Virtus Mandrio che nella prima casalinga liquida (3-1) il San Polo steso dalla scivolata di Culzoni su cross di Melis, dalla conclusione di Crema da centro-area e dalla punizione di Cappa. Divertente pari esterno (3-3) per il Reggiolo costretto ad inseguire tre volte la strutturata Saliceta agguantata dal double di Boukal e dalla perla di Bassir.

In Terza categoria sagra del gol nel 6-3 fra Santos 1948 e Gualtierese che coincide col primo hurrà stagionale dei neo-retrocessi cittadini. I locali indovinano un tris nel giro di 15’ all’inizio delle due frazioni: autorete ospite, inzuccata di Estaminati, doppietta su azione personale di Eze, punizione telecomandata di Cabassi e stoccata di Djomeno.

Non basta il 7° acuto stagionale di Mattia Bertucci, febbricitante e poi costretto a scendere a fine primo tempo, al Collagna che cede (1-2) sul sintetico della Reggio Calcio.