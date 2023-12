Cinque gol, Colligiana in cattedra. Niente da fare per la Sinalunghese

Sinalunghese

2

Colligiana

5

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Ferrante, Salvestroni (67’ Ajdini), Corsetti (46’ Celestini), Ibojo (46’ G. Cicali), Bardelli, Viligiardi, Iasparrone, Bucaletti (74’ Ghini), Bencini (84’ Landi). All.: Pezzatini.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, F. Cicali (79’ Bartalini), De Vitis, Manganelli, Cianciolo, Mussi (50’ Pierucci), Mugnai (58’Polo), Marabese (74’Baccani), Donati (77’ Barontini). All.: Chini.

Arbitro: Ercoli di Fermo (Salvadori-Bagnolesi).

Reti: 2’ Bucaletti (S), 16’ Mugnai (C), 30’ Manganelli (C), 37’ Cianciolo (C), 42’ e 63’ Marabese (C), 89’ G. Cicali (S).

Note: ammoniti: Mussi, Ferrante, Ibojo, Corsetti, F. Cicali F., Manganelli.

SINALUNGA – La Colligiana annienta la Sinalunghese: un segnale forte quello lanciato dai biancorossi al campionato. Per i ragazzi di Pezzatini una caduta inaspettata, tanti gli errori. I rossoblù partono forte e passano in vantaggio con Bucaletti, ben servito da Bencini. Una mezz’ora di fuoco della Colligiana travolge una Sinalunghese troppo distratta: al 13’ Mugnai mette il risultato in parità, al 28’ arriva il sorpasso di Manganelli. La squadra di Pezzatini reagisce timidamente, al 34’ il tiro di Canapini esce di poco. Due minuti dopo arriva il tris colligiano: Cianciolo trova il varco giusto nella difesa. Al 41’ i padroni di casa hanno una chance in mischia con il tiro di Viligiardi che trova Iasparrone in caduta sulla riga di porta perché contrastato da un difensore. Al 42’ i biancorossi calano il poker con Marabese. La ripresa si apre con una Sinalunghese a trazione anteriore, che chiude la Colligiana nella propria metà campo, ma senza mai trovare la via del gol. Marabese, al 63’ tenta la sforbiciata impossibile: colpisce la sfera alla perfezione e segna in acrobazia il quinto gol biancorosso. All’80’ Cicali, con un bel tiro teso da fuori area, rende meno pesante il passivo.