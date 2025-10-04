Acquista il giornale
Cioce pronto per il derby: "Sarà un’altra battaglia"

Serie D, c’è Terranuova-Sansepolcro e il centrocampista torna dopo l’infortunio

di FRANCESCO TOZZI
4 ottobre 2025
Jacopo Cioce, 27 anni, centrocampista del Terranuova Traiana

Si scalda l’atmosfera in vista del primo derby aretino in programma domani, che vedrà opposte Traiana e Sansepolcro. A raccontare il clima che si registra in piazza Coralli è il centrocampista Jacopo Cioce, in biancorosso dal 2021. Il classe 1998 è costretto ad interrompere l’attività agonistica il 29 settembre 2024, quando dopo appena 6 minuti della gara interna con la Fezzanese, vinta poi 2-0, ha subìto in uno scontro fortuito di gioco un trauma distorsivo al ginocchio destro, riportando la lesione quasi totale del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco laterale. Dall’inizio di questa stagione sportiva, è tornato a disposizione di mister Becattini. Dopo uno stop lungo quasi un anno, non è stato immediato il recupero del giocatore.

"Sono molto contento di essere rientrato in gruppo fin dalla prima gara ufficiale della stagione – ha spiegato Cioce – che ha coinciso con il turno preliminare di coppa con lo Scandicci. Magari nell’ultimo periodo ci sono stati alcuni momenti di flessione fisiologica, è normale. Non è facile come sembra tornare a giocare senza ricadute. Nelle due precedenti giornate ho avuto un po’ meno spazio, però sono felice di essere sempre aggregato al gruppo e di non essermi mai fermato finora". Nell’ultima trasferta al Franchi il è uscito sconfitto, ma è stato in grado di non prendere gol per oltre 70 minuti in doppia inferiorità numerica.

"La partita di Siena è stata particolare – ha precisato – a mio avviso viziata da decisioni arbitrali assai discutibili. La nostra bravura deve andare oltre a questi episodi, mettendocela sempre tutta per raggiungere l’obiettivo salvezza". Il si presenta alla partita di domani con tre assenze pesanti – Bruni, Sesti e Degl’Innocenti – quindi toccherà a Cioce e compagni riempire quelle caselle rimaste vuote. Sarà inoltre il primo incrocio con i biturgensi dopo 39 anni. "Sia in casa che in trasferta, parliamo di una squadra forte – ha aggiunto – con carattere ed esperienza. Ci aspetta una partita difficile in cui prevarrà chi riuscirà ad essere al meglio fisicamente e mentalmente. Come il Sansepolcro, stiamo cercando quell’alchimia giusta in grado di creare un affiatamento di gruppo dentro e fuori dal campo, che serve per portare avanti una lunga stagione. Sarà interessante capire chi è più preparato in questo momento del campionato".

