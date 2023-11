Ciro Polito prepara il futuro del suo Bari: "Così ci rinforziamo"

Ciro Polito prepara il futuro del suo Bari. L’ex direttore sportivo dell’Ascoli, oggi in biancorosso, inizia già a pianificare le mosse in vista del mercato di gennaio per permettere ai pugliesi di tornare protagonisti nelle zone d’alta classifica. "Un play di valore bisogna prenderlo – ha commentato -. Stiamo sacrificando Acampora, ma ha altre caratteristiche. Cerchiamo quindi un nuovo regista. Siamo vigili, anche se gennaio è un mercato balordo. Un altro attaccante lo dovremo prendere, se poi si tornerà sul 4-3-3 serviranno gli esterni. I rinnovi per me sono sempre stati una priorità. L’ho deciso io di rinnovare Ricci perché Giacomo dimostra dei valori importanti, Maiello invece è stata una scelta umana. I risultati sono frutto di un lavoro settimanale. Stiamo crescendo e stiamo diventando sempre più squadra. Per migliorare il risultato dell’anno scorso dobbiamo centrare uno dei due primi posti. Da questa squadra avremo le basi per cercare di arrivare in A".