Città di Varese e Vogherese: nuovi direttori sportivi e strategie di mercato

Prime ufficializzazioni per le squadre lombarde che nella stagione appena conclusa hanno disputato il campionato nazionale dilettanti girone A. Il Città di Varese ha annunciato il nuovo direttore sportivo Alessio Battaglino, ex Sangiuliano City, che avrà il compito di costruire una formazione altamente competitiva per provare il salto nella categoria superiore. La squadra sarà guidata da mister Andrea Ciceri, ex Sangiuliano City e Fiorenzuola. In tema mercato l’intento è confermare le pedine migliori aggiungendo poi tre o quattro giocatori di alto livello in grado di fare la differenza. Inoltre dovrebbe essere rimpolpata anche la batteria under con l’inserimento in rosa di diversi giovani della classe 2007.

Importanti novità dirigenziali anche in casa Vogherese, infatti sodalizio di via Facchinetti ha ufficializzato l’ingresso di Luca Sarsano che ricoprirà il ruolo di team manager e direttore sportivo della juniores nazionale. Confermato il direttore sportivo Rino D’Agnelli che insieme a mister Andrea Cavaliere sta costruendo la squadra che da settembre disputerà per il terzo anno consecutivo il massimo campionato dielettantistico italiano. L’intenzione della dirigenza è confermare la spina dorsale dello scorso anno comprendente il portiere Guarnone, i difensori Milani e Balesini, i centrocampisti Monza e Tunesi e il trequartista Zito insieme ai giovani Usardi e Poropat.

Ha lasciato invece la casacca rossonera il difensore Bortoletti passato al neopromosso Celle Varazze. Vicini all’addio Bordon e Manzoni mentre per gli altri giocatori sono in atto attente riflessioni. In tema ingressi stando ai rumors di mercato il presidente Oreste Cavaliere sarebbe sulle tracce degli attaccanti Scalzi e Donaggio, elementi che negli ultimi anni sono sempre andati in doppia cifra.

Conferme di rilievo anche in casa Oltrepò con il direttore sportivo Nicola Raso e il tecnico Maurizio Parolini che hanno deciso di sposare il club con sede a Broni anche per il prossimo campionato. L’obiettivo è mantenere lo zoccolo duro inserendo poi qualche tassello di esperienza per disputare una stagione tranquilla. Vicini a lasciare lo stadio di via Ferrini i gioielli Cavallotti e De Rinaldis richiesti da squadre di categoria superiore.