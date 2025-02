Cittadella al tappeto a Forlì. Decide la magia di Petrelli

FORLì

1

CITTADELLA

0

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Saporetti, Falasca (25’st Graziani); Campagna (42’st Lilli), Gaiola, Rossi; Macrì (31’st Lombardi), Petrelli (40’st Drudi), Farinelli (46’st Eleonori). A disp. Colombo, Valentini, Drudi, Valmori, Lilli, Firman. All. Miramari

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Boccaccini (40’st Mora), Sabotic, Fort; Teresi (8’st Manzotti, 44’st Rovatti), Marchetti, Mandelli, Osuji, Sardella (39’st Diletto), Formato (24’st Sala), Guidone. A disp. Rosa, Andreotti, Carretti, Bertani. All. Gori

Arbitro: Morello di Tivoli

Reti: 14’st Petrelli

Note: ammoniti Macrì, Teresi, Petrelli, Gaiola, Manzotti, Sbardella

FORLÌ

Per un’ora la Cittadella se la gioca alla pari con la capolista Forlì. Poi è una magia dell’ex Juve Petrelli a mandare al tappeto la squadra di Gori, che nel finale prova a evitare il secondo ko di fila che tiene comunque i playout a 2 punti di distanza. Gori nel 3-5-2 sceglie a sorpresa Teresi a destra, titolare l’ultima volta 2 mesi fa a Ravenna sotto la gestione Salmi, mentre in mediana si rivedono Osuji e Marchetti per Mora e Bertani. Nei romagnoli (12 vittorie nelle ultime 14 gare) c’è l’ex Carpi Rossi in mediana al posto dell’infortunato Menarini a supportare il super tridente. La Cittadella parte bene a la prima chance è quella di Formato al 7’, pescato in area da Mandelli ma l’attaccante (a secco dal 15 dicembre) da pochi passi sbaglia la conclusione sciupando un’ottima occasione.

Il Forlì soffre l’attacco alto uomo a uomo della squadra di Gori e riesce ad arrivare dalle parti di De Fazio solo due volte: al 38’ punizione di Petrelli smanacciata dal portiere, poi al 41’ è Campagna che dopo un bello slalom trova la risposta del numero uno ex Pianese. Nella ripresa la squadra di Miramari, conscia che il Ravenna è ancora sullo 0-0 a Piacenza, alzano i giri del motore. Dopo un minuto Petrelli fa le prove del gol ma il suo destro è largo. Però al 59’ l’ex Juve va via in ripartenza sull’out sinistro, si accentra, punta Boccaccini e lascia partire un tiro a giro che si insacca all’incrocio dove De Fazio non può arrivare. Un super gol che cambia anche il coso della gara. Gori si gioca Sala per Formato, ma lascia anche spazio alle ripartenze e in una di queste Falasca a rimorchio spara altissimo. All’84’ ancora Petrelli prova ad approfittare di una indecisione coi piedi di De Fazio ma l’estremo difensore in tuffo recupera l’errore. Nel finale spazio anche per lo Juniores Diletto ma il risultato non cambia: il Forlì festeggia la vetta solitaria, alla Cittadella resta il rimpianto di aver giocato alla pari con la capolista.