Cittadella, arriva il Crema. Terre, ansia Caniparoli

Una ’bomba’ è esplosa ieri in Serie D: il tribunale di Bologna ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’Imolese per il mancato pagamento a fornitori per 17mila euro: la società rossoblù con un comunicato ha assicurato che non ci sono rischi per il proseguimento del campionato, ma il punto interrogativo rimane.

Intanto domani la Cittadella ospita a San Damaso il Crema: lombardi al completo, nei biancazzurri out Maini, Panfilo e Rivatti. Il Sangiuliano ha esonerato mister Parravicini, al suo posto è tornato Marco Sesto, reduce da due stagioni in Eccellenza al Tribiano.

Oggi. In campo sei anticipi (ore 15): Ravarino-Nonantola (Prima D), V. Bagnolo-Limidi (Seconda E), Fox Junior-Ubersetto (Seconda F), Piumazzo-Bazzanese (Seconda G), San Francesco-Fonda P. (Terza A), Ganaceto-Union 81 (Terza B).

Domani. In Eccellenza la Cdr Mutina (out Gollini) riceve lo Zola al completo, il Formigine (ko Diallo, Guerri e De Pietri Tonelli, da valutare Davoli e Napoli) viaggia a Fiorenzuola (fuori Malagoli, Caradonna e lo squalificato Zucchini), mentre per il Terre c’è la trasferta di Carpineti con la Vianese: reggiani senza Contipelli e l’ex Falanelli, negli oronero mancano Karapici, Caniparoli (rischio crociato, nella foto) e Masoch, in dubbio Mondaini e Corsi, rientra Mata.

In Promozione dopo il primo ko la Sanmichelese (fuori Casini e Farina) riceve La Pieve (ko Cataldo e Cheli), mentre l’altra capolista Medolla San Felice (out un mese Adusa) gioca a Soliera (gialloblù privi di Caselli, in dubbio Gianelli, Vignocchi, Vaccari, Feninno e Pagano). Nelle altre gare il Maranello (fuori Schiavone, Restilli, Baafi e Fontana per cui si teme il crociato, in dubbio Khalfaoui) va a Casalgrande, il Castelnuovo (out Cavani, Gilioli, Nizzoli, Pivetti, Goldoni e Reggiani) ospita lo Scandiano, il Camposanto (out Deliu) ha a San Felice la Virtus Correggio e il Montombraro (out Carnazza e Sighinolfi A.) va a Castellarano. Nel girone ’C’ Castelfranco-Faro.

Davide Setti