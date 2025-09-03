Cittadella atto secondo: "Vogliamo confermarci"

L’uscita di scena ai rigori in Coppa non ha intaccato l’entusiasmo che si respira in casa Cittadella Vis Modena, che ieri sera a pochi giorni dal debutto in D, si è presentata nella cornice del Mammut Club.

Alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, sono stati i soci Paolo Galassini, Alberto Benuzzi e Marco Bombarda a fare gli onori di casa. "Il secondo anno in D è sempre il più complicato – ha spiegato Benuzzi – l’obiettivo è replicare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Per quello che siamo oggi come infrastrutture salvarci divertendoci è il risultato migliore, per noi la D a oggi è la categoria ideale". Benuzzi ha poi parlato della nuova stagione e anche del progetto per il nuovo centro sportivo a Modena Est.

"Siamo più giovani e abbiamo ragazzi in cui crediamo molto – spiega – già in Coppa abbiamo fatto vedere un ottimo gioco e una bella consistenza in termini di struttura. L’investimento sul campo di Modena Est senza dubbio è per noi fondamentale, sia per la prima squadra ma soprattutto per tutto il movimento del settore giovanile, che fatica a trovare le giuste dislocazioni visti i numeri sempre maggiori. C’è un’ottima collaborazione col Modena calcio che resta comunque sempre la prima squadra della città, a noi piacerebbe diventare la prima squadra non in termini sportivi ma sociali". Domenica si parte in campionato ancora a Correggio, dove è arrivata l’eliminazione ai rigori dalla Coppa.

"Un epilogo amaro – spiega il ds Alberto Biagini – perché perdere non piace a nessuno, arriviamo con tutti gli effettivi a parte Maini che è in ripresa da un lungo infortunio e siamo contenti. Abbiamo 12 giocatori nuovi, servirà un po’ di tempo, è un gruppo più giovane e da domenica bisogna iniziare a fare punti. L’anno scorso il settimo posto sia stato di spessore, ci attende una conferma e un consolidamento. Obiettivo? Continuare a crescere a volte vuol dire, anche a volte in virtù del girone che è molto duro, restare nella stessa posizione. Mercato? Chiude il 30 settembre, siamo completi ma siamo anche vigili". Fra i 12 volti nuovi c’è Alessandro Calanca, arrivato dal Carpi. "Ho trovato un gruppo molto affiatato – le sue parole – le premesse per un grande campionato sono ottime. Questa società ha ambizione, non ci dobbiamo porre obiettivi ma solo lavorare per migliorare la posizione. Il debutto a Correggio è stato comunque con una buona gara, siamo usciti per un paio di episodi ma per fortuna possiamo subito rigiocare la gara ma coi tre punti in palio".

Per mister Mattia Gori "domenica sarà diversa dalla Coppa, sappiamo gli errori che abbiamo fatto, abbiamo buttato via la vittoria ma abbiamo capito perché".