Cittadella, avvio da favola. Formato stende il Piacenza

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotici, Boccaccini, Fort; Carretti (45’st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Barozzini (9’st Camara); Sala (1’st Carrozza), Caprioni (19’st Marchetti); Formato. A disp. Celenza, Sardella, Teresi, Stopelli, Orlandi. All. Gori

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon (19’st Pizzi); Poledri, Taugourdeau, Campagna (1’st Lordkipanidze); Mustacchio, Trombetta (19’st Pino), D’Agostino. A disp. Kolegacaj, Arba, Silva, Bianchetti, Mazzaglia, Garnero. All. Franzini.

Arbitro: Zini di Udine

Reti: 24’ Caprioni, 30’st Poledri, 47’st (rig.) Formato

Note: espulso al 44’st mister Franzini per proteste, ammoniti mister Gori, Lordkipanidze, Ribero

È una musica da primato (2 vittorie su 2) quella che suona la Cittadella. Come un anno fa al "Braglia", anche San Damaso è fatale alla corazzata Piacenza, battuta 2-1 con un finale da brividi e il rigore di Formato al 92’ (dopo che i biancorossi ne avevano appena reclamato uno) che premia la grande prova dei ragazzi di Gori. Rispetto a Correggio nei biancazzurri c’è Fort per l’acciaccato Calanca, mentre Franzini (con oltre 200 tifosi al seguito) sceglie l’ex Carpi Campagna per l’indisponibile Putzolo.

Dopo 24’ di studio, ci pensa Caprioni con la sua immensa classe ad armare un tiro dal limite che si spegne nel sette di Ribero per l’1-0. La risposta piacentina immediata con Sbardella che manda put di testa sulla punizione di Togo, al 37’ ripartenza di Mustacchio per D’Agostino, la cui volèe di piatto impatta contro un difensore e termina tra le braccia di Anino. Nella ripresa c’è Carrozza per Sala, di là Franzini mette subito Lordkipanidze per uno spento Campagna, poco dopo tocca a Camara per Barozzini. Al 9’ sponda di Trombetta proprio per Lordkipanidze che manda alto. All’11’ Mustacchio entra in area da destra, carambola sul cross per Poledri che di testa centra il palo. La risposta di Carrozza (tiro out) precede l’ingresso di Marchetti per Caprioni e altri due cambi ospiti (Pino e Pizzi). Poi alla mezz’ora ecco il pari: cross perfetto di Mustacchio che supera il portiere, arriva da dietro Poledri che insacca con la deviazione decisiva di Boccaccini che spiazza Anino. Al 35’ proprio il numero uno della "Citta" si supera sul colpo di testa a botta sicura di Mustacchio. Poi arriva il finale thrilling: al 44’ cross di Ciuffo e presunto tocco di mano di un difensore di casa vicino alla riga dell’area, l’arbitro sorvola e Franzini viene espulso per proteste. E così nel primo dei 4’ di recupero da un erroraccio in disimpegno di Pizzi che tocca di testa troppo piano a Ribero, Formato legge bene la palla e salta il portiere che lo stende in area. Rigore che lo stesso bomber con grande freddezza trasforma facendo esplodere l’Allegretti.

Ma non è finita, al 49’ da corner Martinelli va in girata a colpo sicuro, ma Anino è strepitoso assieme a Fort blindando vittoria a primato della squadra di Gori.