Cittadella-Carrarese: Pareggio a Reti Inviolate in Serie C

CITTADELLA 0 CARRARESE 0

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; D’Alessio (89’ Casolari), Vita (79’ Tessiore), Palmieri, Tronchin (61’ Amatucci), Masciangelo; Rabbi (61’ Diaw), Okwonkwo (61’ Pandolfi). A disp. Cardinali, Maniero, Matino, Rizza, Piccinini, Voltan, Desogus. All. Dal Canto.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Giovane (81’ Capezzi), Cicconi (74’ Bouah); Milanese (61’ Melegoni), Cherubini (61’ Manzari); Finotto (74’ Shpendi). A disp. Ravaglia, Mazzi, Fontanarosa, Schiavi, Oliana, Torregrossa. All. Calabro.

Arbitro: Pairetto di Nichelino; assistenti Garzelli di Livorno e Ricciardi di Ancona; quarto uomo Sfira di Pordenone; Var Nasca di Bari; Avar Minelli di Varese.

Note: spettatori 3240 (520 da Carrara); angoli 3-5; ammoniti Capradossi, Manzari; recupero 0 e 3’.

CITTADELLA – Muove la classifica la Carrarese e continua a tenersi fuori dalle zone più agitate. Da Cittadella la squadra di Calabro torna con un buon punto – utile a tenere dietro la stessa formazione veneta – anche se per il gioco espresso e le occasioni create è quella che può avanzare qualche recriminazione in più. Senza Schiavi, il tecnico salentino è stato chiamato a rivedere l’assetto lanciando titolare per la prima volta Milanese da trequartista assieme a Cherubini. La mossa ha funzionato perché per un’ora gli apuani hanno condotto il gioco e costruito una serie di palle gol che hanno avuto proprio in Milanese lo sfortunato finalizzatore.

Al 18’ il giocatore ha commesso l’errore più clamoroso calciando alle stelle da dentro l’area dopo una bella sponda di Finotto. Il Cittadella si è fatto vivo al 24’ con un’inzuccata fuori misura di Capradossi su corner. La Carrarese al 34’ ha protestato per un possibile fallo in area di Vita su Guarino non ravvisato da arbitro e Var.

Dopo l’intervallo i patavini hanno colpito un palo a porta vuota con Rabbi al 1’ di gioco sugli sviluppi di una maldestra uscita di Fiorillo. E’ stato solo un episodio perché gli apuani hanno ripreso il bandolo della matassa creando pericoli a ripetizione. Al 49’ Cicconi di testa ha impegnato Kastrati su traversone di Zuelli. Al 53’ sempre Zuelli con un filtrante rasoterra ha smarcato Milanese il cui tiro è finto a lato. Un minuto dopo Milanese ha duettato in area con Finotto ma sull’uscita di Kastrati ha sparato sull’esterno della rete. Dal 61’ è iniziata la girandola di sostituzioni che non ha portato grandi benefici ad ambo le squadre che hanno finito per accontentarsi. Unico brivido la girata appena alta di Diaw al 91’. Ora testa al prossimo match interno, sabato alle 16, contro il Catanzaro.

Gianluca Bondielli