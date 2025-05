Cittadella chiude la stagione di Serie D contro Tuttocuoio: focus sul futuro

Fra presente e futuro, la Cittadella si prepara domani ad affrontare l’ultima giornata della sua prima storica stagione di Serie D ospitando alle 15 a San Damaso il Tuttocuoio. Una gara che per la classifica non ha valore, visto che la squadra di Gori comunque è già certa di chiudere al 7° posto e i toscani a -5 sono pure già salvi e senza obiettivi. Ma in casa biancazzurra si sta iniziando a pensare al futuro. Il primo nodo da sciogliere sarà quello che riguarda direzione tecnica e la panchina: in questi giorni c’è stato un primo confronto fra il patron Paolo Galassini, con i soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi, e il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini in cui si è fatto il bilancio della stagione ormai chiusa e si è parlato di piani futuri.

Le sensazioni sono positive, anche se servirà un ulteriore step per prendere una decisione. Il mandato di Biagini pare legato a filo doppio con quello di mister Gori, scelto proprio dall’ex ds del Lentigione dopo l’esonero di Salmi. Solo dopo queste prime due pietre si potrà iniziare a parlare della rosa, che stando a quanto appreso sarà rinforzata per provare ad alzare l’asticella rispetto all’obiettivo salvezza dichiarato l’estate scorsa.

Intanto c’è da pensare a chiudere bene domani a San Damaso, dove in 15 gare sono arrivare appena 4 vittorie dopo quella al debutto al ’Braglia’ col Piacenza, a fronte di 3 pari e 8 ko, un cammino casalingo a marce ridotte (appena sopra a un punto di media) che i biancazzurri hanno bilanciato con quello esterno (28 punti in 17 gare). Sicuri assenti saranno ancora gli infortunati Manzotti, Tesa, Fontana, Aldrovandi e Marchetti, oltre allo squalificato Carretti, mentre resta in dubbio Andreotti, terzino 2006 che in caso di recupero dall’acciacco potrebbe debuttare a sinistra.

Come a Sasso Marconi probabilmente toccherà all’assetto con le tre punte in cui Sala agirà dietro a Formato e Guidone. Nel 3-4-1-2 davanti a De Fazio rientra in difesa Sabotic dalla squalifica, con Fort e uno fra Boccaccini (acciaccato) e Serra a completare i tre dietro. In mediana Martey, Mora (o Osuji), Teresi e Sardella.

Nei toscani gli infortunati Forte, Chiti e Renda non recuperano, ma rientra Del Rosso a centrocampo dopo la squalifica e giocherà sicuramente al posto di uno fra Fino o più probabilmente Centonze.

d.s.