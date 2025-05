Cittadella e Cdr Mutina: Nuove Formazioni e Conferme per la Stagione di Eccellenza

In casa Cittadella il ds Biagini sta iniziando a costruire la nuova squadra. Le certezze sono rappresentate dai difensori Aldrovandi, Sabotic e Boccaccini, dei centrocampisti Teresi, Manzotti, Mandelli e Rovatti, dalle punta Sala e dall’attaccante Formato; a questi si aggiungerà Guidone che vestirà per il terzo anno di fila la maglia biancazzurra. In Eccellenza protagonista la Cdr Mutina, che ha già definito i primi tre arrivi: dopo Auregli fra i pali e Fantastico dalla Riese in attacco, la novità è l’esterno di difesa classe 2005 Riccardo Gargano, ex Modena che viene da un’ottima stagione al Terre di Castelli con oltre 30 presenze. Il ds Pivetti ha definito le prime conferme coi difensori Ricaldone, Ognibene, Vacondio e Lazzaretti, il centrocampista Caselli e gli attaccanti Panzanato e Teggi; libertai il portiere Chiossi e l’attaccante Corbelli. In casa Terre di Castelli, dopo l’annuncio di mister Fontana, sono arrivate le conferme fra i pali di Gibertini, in difesa Ben Driss, a centrocampo Bruno e Giordano. Dopo una stagione tormentata dagli acciacchi potrebbe decidere di chiudere la sua lunga carriera il difensore Simone Gozzi. In Promozione lo United Carpi potrebbe confermare in panchina Gilioli. In Terza il San Vito ha confermato mister Bovara. In Seconda l’Ubersetto ha confermato mister De Luca e il suo staff.

Gironi. In attesa della fine della post season si possono già delineare i due gironi della prossima Eccellenza, considerando la fusione fra Fidentina e Borgo San Donnino e la mancata iscrizione del Riccione. Le tre modenesi Terre di Castelli, Formigine e Cdr Mutina saranno nel girone ’A’ con Fiorenzuola, Nibbiano, Agazzanese, Pontenurese e Bobbiese, Fidentina, Salsomaggiore e Futura F.M., Vianese, Brescello, Fabbrico, Arcetana, Rolo e Campagnola e Zola. Se dovesse salire in D la Vianese, al suo posto ci sarebbe la Sanmichelese, se salisse il Mezzolara la Sanmichelese prenderebbe il posto dello Zola.

d.s.