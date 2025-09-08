Cittadella, è vittoria tripla. Al debutto, esterna, rivincita

Correggese 1 Cittadella 2

CORREGGESE (4-3-3): Mantini; Ghizzardi (43’st Squarzoni), Giorgini, Carini, Ferraresi; Zarrillo, Pampaloni, Galli; Siligardi (34’st Barbuti), Arrondini, Errichiello (22’st Puglisi). A disp. Narduzzo, Battistini, Montenet, Truzzi, Berni, Calì. All. Domizzi

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Boccaccini (18’st Fort), Calanca (22’st Manzotti), Sabotic; Carretti, Dodaro, Mandelli (11’st Marchetti), Barozzini (24’st Camara); Caprioni (44’st Carrozza), Sala; Formato. A disp. Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Camara, Rovatti. All. Gori

Arbitro: El Ella di Milano

Reti: 18’ Siligardi, 21’ Caprioni, 42’st Dodaro

Note: ammoniti Carretti, Ferraresi, Mandelli, Boccaccini, Arrondini

CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

Un gioiello da fuori area a 3’ dalla fine di Gigi Dodaro regala alla Cittadella tre punti preziosi nel debutto di Correggio, in cui la squadra di Gori si era trovata subito sotto, ma è stata brava a reagire pareggiando dopo pochi minuti e poi colpendo nel finale.

Per il debutto Gori, che recupera Boccaccini e Sala rispetto alla sfida di Coppa di sette giorni prima, sceglie proprio sala con Caprioni alle spalle di Formato e Barozzini come esterno di centrocampo. Nella Correggese Domizzi rinuncia a Barbuti e mette Erricchiello e Siligardi con Arrondini. Biancorossi di casa pericolosi in avvio, Arrondini si trova a tu per tu con Anino che è bravo a dirgli di no. Al 10’, Formato prova a sorprendere Mantini con un tiro da fuori area, ma il portiere ex Sassuolo salva in tuffo. Al 18’ passa la Correggese con Siligardi che insacca in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La reazione della squadra di Gori è veemente e ci pensa Caprioni che al 21’ prende palla a centrocampo, si invola verso la porta e batte Mantini. Prima del riposo una palla invitante sui piedi di Sala permette alla punta di calciare a botta sicura, da posizione leggermente defilata, para bene Mantini.

Nella ripresa al 15’ Siligardi serve Arrondini in area, ma il tap-in vincente dell’ex Carpi non si concretizza. Al 26’ è ancora lo scatenato Caprioni a sfiorare il gol da calcio di punizione, la palla calciata con maestria colpisce la parte esterna della traversa. Al 30’ Zarrillo pesca Siligardi che calcia, ma la palla termina di poco fuori. Poco dopo Sala ci prova dalla trequarti, tentativo che termina altissimo. I due tecnici danno spazio alla panchina, Domizzi mette Barbuti e Puglisi per id due esausti Siligardi ed Errichiello, Gori aveva tolto Calanca e Boccaccini per Fort e Manzotti, mentre davanti c’è, spazio per Camara al posto di Barozzini.

Nel finale, quando l’1-1 sembra ormai il risultato immutabile, arriva la perla di Dodaro, che con un gran tiro da fuori non dà scampo a Mantini. Domizzi si gioca anche l’ultimo arrivato Squarzoni, la risposta di Gori è con Carrozza per Caprioni, la Cittadella difende bene nel finale e non rischia quasi nulla a parte un paio di mischie, portando a casa la prima preziossissima vittoria.