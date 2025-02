Cittadella, non omologato lo 0-3 subìto contro la Zenith Prato. Emiliani reduci da un ko con ricorso

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della gara tra Cittadella Vis Modena e Zenith Prato, valevole per la 23ª giornata e terminata domenica con la netta vittoria 0-3 dei toscani. Dopo un preannuncio di reclamo, il club emiliano ieri infatti ha presentato ricorso. Bocche cucite in casa Cittadella – prossimo avversario del Forlì, domenica, al ‘Morgagni’ –, ma stando alle indiscrezioni filtrate l’oggetto del gravame riguarderebbe presunte irregolarità nel tesseramento del giocatore Samuele Tempestini della Zenith.

Si tratta del terzo ricorso che ha interessato una gara disputata dalla Cittadella. Il primo – inoltrato dopo il ko 4-1 maturato nella gara di Piacenza a causa del cartellino rosso sventolato a Boccaccini, con richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico – è stato rigettato dal giudice di prime cure; decisione confermata, ieri, anche in appello. Poi c’è stato il ricorso dell’Imolese per la gara con la Cittadella terminata 2-2: anche in questo caso il giudice sportivo ha respinto la richiesta di ripetizione per errore tecnico in riferimento all’espulsione del difensore Elefante.

m. l.