Cittadella-Progresso 1-1: pareggio in rimonta verso la salvezza

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Sabotic (43’st Serra), Boccaccini (40’st Bertani); Sardella, Mandelli (8’st Mora), Marchetti, Osuji, Carretti (24’st Rovatti); Sala (18’st Guidone), Formato. A disp. Piga, Diletto, Teresi, Martey. All. Gori PROGRESSO (4-3-3): Cheli; Ferraresi, Mele, Ben Saed, Stellacci (38’st Pinelli); Bellisi, Sansò (10’st Cavazza), Corzani; Matta, Maltoni (42’st Mascanzoni), Dandini. A disp. Roccia, Finessi, Cestaro, Gnani, Castagnini, Welle. All. Marchini

Arbitro: De Paolis di Cassino

Reti: 27’ Bellisi, 28’st (rig.) Guidone

Note: ammoniti Boccaccini, Sabotic, Sansò, Bellisi, Ferraresi, Maltoni, Stellacci

Non basta una ripresa a tutto gas alla Cittadella per tornare alla vittoria che manca da 3 giornate (2 punti). La squadra di Gori pareggia 1-1 in rimonta a San Damaso contro l’ostico Progresso (bolognesi a +2 sulla zona calda) e avvicina la prua verso la salvezza, con il margine di 7 punti sulla zona playout che rimane immutato con appena 4 gare da giocare.

Mister Gori recupera in extremis sia Sala che Osuji, acciaccati alla vigilia, e li schiera dal 1’: l’ex Modena e Reggiana si riprende un posto in mediana, l’attaccante invece va al fianco di Formato nel 3-5-2 in cui sono Sardella e Carretti i due esterni under. La prima occasione dopo 10’ è per il Progresso quando, dopo una mischia al limite dell’area, Corzani prova il sinistro che però finisce a lato. Dall’altra parte risponde Sala con un destro al volo dalla lunga distanza che Cheli respinge come può. Al 27’ però Dandini si invola sulla sinistra e mette al centro un rasoterra che Bellisi sfrutta al meglio e appoggia in rete per l’1-0 ospite che regge fino all’intervallo. Nella ripresa la Cittadella produce il massimo sforzo. Dopo 3’ Formato salta più in alto di tutti ma manda sul fondo di testa. Ci prova Sabotic dalla lunga distanza, ma la palla è alta. Gori mette anche Mora e poi Guidone e al 28’ viene premiato quando Rovatti si procura il rigore che lo stesso Guidone realizza. Dopo pochi minuti serve il baldo di De Fazio per mettere in angolo la punizione dalla lunga distanza di Corzani. L’ultimo sussulto della gara lo dà Formato che, da posizione ravvicinata, calcia a botta sicura ma un difensore avversario salva sulla linea nega al bomber la rete da tre punti.