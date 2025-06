Cittadella rinforza la squadra con Alessandro Carrozza e altri innesti strategici

Dopo il colpo Calanca, la Cittadella chiude anche un altro innesto: da ieri è ufficiale l’arrivo del trequartista Alessandro Carrozza, calabrese classe 2000, l’anno scorso autore di 2 gol in 29 gare con il Fiorenzuola. Cresciuto nel Sassuolo, vanta oltre 150 presenze con 13 reti in D fra i piacentini, Progresso, Carpaneto, Acireale, Roccella, Messina e Castrovillari.

In Promozione al Medolla San Felice (che da statuto come colori sociali ha scelto il verde e il bianco) ecco il portiere Alessandro Maccarinelli (2006) dal Progresso e l’attaccante Franklin Tecku (2004) dal Camposanto. In Prima si muove l’Atletico Spm che ha confermato Desii, Stanzani, Turci, Richeldi, Bonesi, Caiumi e Palmieri, mentre tre sono i volti nuovi, il centrocampista Kwakye Danies Fosu (2002) dal Castelnuovo ed ex Castelfranco e Baiso, il difensore 2002 Emanuele Vanzini dal Solignano, che torna in rossoverde dopo 2 anni, e l’attaccante Alessandro Toni (2005) sempre dal Solignano.

Sono sei gli innesti proprio in casa Solignano: il difensore ’99 Andrea Manfredini dal Corlo, i centrocampisti Andrea Barbieri (2002), Alberto Barbieri (’99) e Mirco Annovi (’99) pure dal Corlo, i due attaccanti Riccardo Pederzoli (’97) dallo Smile, con cui ha segnato 5 reti l’anno scorso in Promozione, e Davide Annovi (2001) dal Maranello. Lo Junior Finale ha confermato il difensore Sajeva e Davide Pecorari (’92), al terzo anno di fila in biancazzurro.

In Seconda all’Ubersetto ecco il centrocampista Daniele Dekaj (2002) nella scorsa stagione a Colombaro, conferma per altre 4 colonne portanti della stagione appena trascorsa, i difensori Giovanelli e Vittorioso e i centrocampisti Bevere e Pezzella. Il Pavullo appena retrocesso ha messo a segno un tris: il difensore Alphonse Kwame Yeboah dal Real Dragone e gli attaccanti Mattia De Matteis dall’Ubersetto e Klerit Belba dall’Athletic Solignano. Sono stati confermati i portieri Imbimbo e Bianconi, il difensore Paduano, i centrocampisti Boni, Carlini, Monterastelli, Zuccarini e gli attaccanti Amari, Iseppi e Rapini, promossi dalla Juniores alla prima squadra i difensori Benduci, Rosi, Venturelli, il centrocampista Gikolaj e l’attaccante Belefquih, tutti classe 2006.

In Terza altri rinforzi per il Gaggio che ha preso i centrocampisti Antonio Gnerre e Riccardo Orlandini, ex La Pieve e Persiceto. Il neonato Vallata ha scelto Simone Ferraresi come mister, i primi quattro innesti sono i terzini Matteo Madella e Alex Meschio, il centrocampista Nicolò Barbieri e l’attaccante Riccardo Vandelli.

Davide Setti