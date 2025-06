Cittadella, sogno infranto. Scudetto U18 al Rozzano

ROZZANO 4 CITTADELLA 1

ROZZANO (4-3-3): Bonjean; Biondino, Bussi, Maestrini, Colombi (54’ Mella); Ciummei (68’ Essaadi), Roveda, Merja; Ceraso (83’ Rovelli), El Dosouky (54’ Vascan), Di Tommaso (76’ Curci). A disp. Dilernia, Riva, Itria, Marconi. All. Codecasa

CITTADELLA (4-3-3): Zangari; Moio, Panfilo, Roveri (90’ Giannitti), Miloti (85’ Khudienko); Grimaldi (46’ Passini), Baccarani (69’ Monti), Berziga; Lazzarini (46’ Bianchini), Diletto, Despaigne. A disp. Denti, Lucà, Manfredini, Russo. All. Lodi

Arbitro: Spagnoli di Tivoli

Reti: 2’ Di Tommaso, 17’ (rig.) Roveda, 28’ Biondino, 53’ Despaigne, 84’ Curci

Note: espulso al 60’ Diletto per doppia ammonizione, ammoniti El Dosouky, Diletto, Colombi, Roveda, Bussi

Un avvio shock, con 3 reti subite nei primi 30’, costa caro all’Under 18 della Cittadella Vis Modena, che vede sfumare il sogno dello scudetto di categoria. Allo stadio ’Bozzi’ di Firenze si impone 4-1 il Rozzano nonostante la buona reazione dei biancazzurri, che avevano accorciato a inizio ripresa ma poi sono rimasti in dieci per il secondo giallo (simulazione) di Diletto, vedendo svanire le residue chance di rimonta.

Cittadella in campo col classico 4-3-3 che vede davanti il terzetto con Lazzarini e Despaigne ai lati di Diletto, che ha già debuttato quest’anno in D con la prima squadra. Ma dopo appena 2’ i lombardi sbloccano subito la sfida con un tiro in diagonale di Di Tommaso che Zangari riesce solo a toccare. La Cittadella prova a farsi vedere in avanti ma senza creare pericoli e al 15’ El Dosouky, in area, anticipa il portiere Zangari in uscita bassa e viene travolto, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Roveda spiazza Zangari per il 2-0. Al 28’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Biondino svetta di testa sul secondo palo e firma il tris segnando in modo netto la gara.

La squadra biancazzurra (ieri in maglia gialla) prova a reagire e crea l’opportunità più importante al 36’ con una punizione dalla trequarti battuta da Baccarani che trova Grimaldi, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo, poco dopo anche Diletto di testa da due passi non trova la deviazione vincente. A inizio ripresa c’è Bianchini per Lazzarini e dopo 8’ la gara si riapre: corner di Berziga e colpo di testa vincente di Despaigne per l’1-3. Ma nel momento di massima spinta, al 59’ l’episodio che cambia la gara: da un lancio per Diletto il numero 9 va già sull’uscita di Bonjean, per l’arbitro non c’è tocco e il secondo giallo per simulazione lascia la Cittadella in dieci. Così all’84’ Curci va in slalom e con un tiro deviato chiude i conti col poker lombardo.